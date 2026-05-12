“Regione, Centrosinistra senza numero legale: salta la seduta, vergognatevi!”

CAGLIARI – “Forse ai consiglieri della maggioranza, per la seconda

settimana consecutiva, non è arrivata la convocazione per i lavori del consiglio regionale,

o forse la spaccatura interna è più grave di quello che vogliono far vedere all’esterno”.

L’indignazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, trova all’unanimità

consensi tra i pochi consiglieri presenti questa mattina in consiglio regionale. “La

mancanza del numero legale denota l’incapacità politica del centro sinistra di affrontare i

gravi problemi che attanagliano la Sardegna” dichiara Truzzu. “Questa è la legislatura

meno produttiva della storia, fino ad ora non è stata prodotta nessuna legge seria e di

riforma del sistema, le uniche tre leggi su cui ha puntato la maggioranza sono tutte state

cassate e si continua a respirare un’aria litigiosa e di conflitto interno tra i maggiori partiti

della maggioranza che bloccano i lavori del consiglio” continua Truzzu. “L’incapacità totale

di visione strategica e di coesione conferma che l’attuale maggioranza, due anni fa, ha

costruito esclusivamente un’alleanza elettorale al solo fine di battere il centro destra e non

fa presagire nulla di buono per lo sviluppo economico dell’isola.