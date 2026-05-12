CAGLIARI – “Forse ai consiglieri della maggioranza, per la seconda
settimana consecutiva, non è arrivata la convocazione per i lavori del consiglio regionale,
o forse la spaccatura interna è più grave di quello che vogliono far vedere all’esterno”.
L’indignazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, trova all’unanimità
consensi tra i pochi consiglieri presenti questa mattina in consiglio regionale. “La
mancanza del numero legale denota l’incapacità politica del centro sinistra di affrontare i
gravi problemi che attanagliano la Sardegna” dichiara Truzzu. “Questa è la legislatura
meno produttiva della storia, fino ad ora non è stata prodotta nessuna legge seria e di
riforma del sistema, le uniche tre leggi su cui ha puntato la maggioranza sono tutte state
cassate e si continua a respirare un’aria litigiosa e di conflitto interno tra i maggiori partiti
della maggioranza che bloccano i lavori del consiglio” continua Truzzu. “L’incapacità totale
di visione strategica e di coesione conferma che l’attuale maggioranza, due anni fa, ha
costruito esclusivamente un’alleanza elettorale al solo fine di battere il centro destra e non
fa presagire nulla di buono per lo sviluppo economico dell’isola.
“Regione, Centrosinistra senza numero legale: salta la seduta, vergognatevi!”
CAGLIARI – “Forse ai consiglieri della maggioranza, per la seconda