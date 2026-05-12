“Gli algheresi sanno bene chi costruisce davvero e chi fa propaganda

ALGHERO – “Ad Alghero ormai c’è chi ha trasformato l’“ultimo miglio” in una disciplina olimpica. C’è sempre qualche assessore pronto a comparire davanti a una ruspa, a un rendering o dentro un cantiere per raccontare come “storica” un’opera pensata, finanziata e avviata da altri anni prima. E qui arriva il passaggio più divertente: il lavoro delle amministrazioni precedenti viene derubricato a semplice “intuizione”. A volte addirittura a “capanno per attrezzi”, ben sapendo, almeno si spera , che il progetto era completo in ogni sua parte sin dall’inizio. Come se progettazioni, iter amministrativi, finanziamenti ottenuti e cantieri avviati fossero dettagli secondari. L’“intuizione” agli altri. Il merito a chi arriva dopo. Una formula geniale: privatizzare i risultati attribuendoseli e socializzare le intuizioni. Gli altri corrono la maratona, qualcuno si prende la foto sul rettilineo finale. Ma amministrare non significa fare comparsate nei cantieri o trasformare l’ordinario in epopea. Lamentandosi, inoltre, per i problemi che si sono trovati, come se non li trovasse ogni amministratore. Problemi, imprevisti e decisioni quotidiane fanno parte del lavoro di ogni amministratore, dai tempi di Pericle. Se qualcuno pensava di arrivare e trovare tutto fatto ha sbagliato mestiere. Alla fine le conferenze stampa, i post celebrativi o le foto con il caschetto in cantiere le porta via il vento. I cittadini distinguono benissimo tra chi costruisce davvero e chi arriva per la fotografia finale”.

Mario Conoci, già sindaco di Alghero