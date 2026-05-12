“Stazione di Sassari, sicurezza fuori controllo”

SASSARI – “La situazione della stazione ferroviaria di Sassari ha ormai superato ogni livello di tollerabilità. Servono interventi immediati e concreti per garantire sicurezza e dignità ai lavoratori e agli utenti”. Lo dichiara Alessandro Russu, segretario regionale della Fit Cisl, intervenendo sulle criticità segnalate nell’impianto ferroviario sassarese. “Da tempo lavoratori e cittadini convivono con una situazione di forte degrado, caratterizzata dalla presenza incontrollata di soggetti estranei all’interno della stazione, nelle aree comuni, nel piazzale e persino nei parcheggi riservati al personale. Una condizione – sottolinea Russu – che genera continui episodi di disagio, criticità igienico-sanitarie, utilizzo improprio degli spazi e comportamenti molesti, talvolta anche aggressivi. La situazione è resa ancora più grave dagli episodi che hanno coinvolto direttamente il personale ferroviario, con danneggiamenti alle autovetture private nelle aree di parcheggio riservate ai dipendenti”.

Secondo il segretario della Fit Cisl, “pur riconoscendo il lavoro svolto dalla Polizia Ferroviaria, l’attuale presidio risulta insufficiente a garantire un controllo efficace e continuativo della struttura. I lavoratori operano quotidianamente in un contesto che non offre adeguate garanzie sotto il profilo della sicurezza personale e della serenità lavorativa. Parliamo di problematiche denunciate più volte nel tempo, senza che siano stati adottati interventi realmente risolutivi”.

Per queste ragioni, la Fit Cisl e le altre segreterie regionali hanno formalmente richiesto a RFI la convocazione urgente di un incontro finalizzato ad affrontare le criticità evidenziate e ad individuare misure immediate e concrete a tutela dei lavoratori e dell’utenza ferroviaria. “La sicurezza nelle stazioni ferroviarie – conclude Russu – non può essere considerata un tema secondario. Garantire ambienti di lavoro sicuri significa tutelare la dignità dei lavoratori e assicurare un servizio pubblico efficiente e decoroso per tutti i cittadini”.