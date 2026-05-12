Storico “Triplete” per la Pallacanestro Alghero: l’U13 Femminile conquista il titolo regionale

ALGHERO – La SAP Under 13 Femminile conquista il titolo regionale JNBA 2025/2026 al termine di una finale straordinaria, vinta con determinazione, carattere e grande cuore. Le ragazze guidate dai coach Antonello Muroni e Eleonora Cresci hanno completato una stagione perfetta, chiudendo il campionato da imbattute e ribaltando il risultato nella finalissima fino al definitivo 41-32 con una immagine concreta di una squadra capace di non arrendersi mai. «Questo titolo è il coronamento di un percorso straordinario costruito giorno dopo giorno con impegno, sacrificio e tanta passione – commenta la coach Eleonora Cresci – Le ragazze hanno dimostrato una crescita continua, dentro e fuori dal campo, restando unite nei momenti difficili e credendo sempre nel lavoro di squadra – prosegue – Sono orgogliosa di questo gruppo affiatato e determinato, capace di conquistare il primo posto regionale con talento e solidità mentale nonostante la giovanissima età. Adesso porteremo con orgoglio i colori del nostro territorio alla fase nazionale, consapevoli del percorso fatto e con la voglia di continuare a sognare insieme».

Dietro questo successo c’è il lavoro quotidiano delle atlete, la crescita tecnica e umana del gruppo e la dedizione dello staff tecnico insieme alla dirigenza, alle famiglie e agli sponsor, il cui sostegno è fondamentale per permettere alla società di affrontare i campionati giovanili. «Festeggiare i 40 anni della società con tre titoli regionali femminili e il titolo maschile rappresenta qualcosa di straordinario e difficilmente ripetibile, insieme alle prossime semifinali regionali con il gruppo U14 femminile – dichiara coach Muroni – Questo risultato nasce da anni di lavoro quotidiano, sacrifici, passione e da una cultura sportiva costruita sulla crescita dei giovani, dentro e fuori dal campo. Alla base di tutto c’è il progetto educativo del Minibasket Gioco-Sport, che mette al centro il bambino e la bambina, rispettandone i tempi di crescita e valorizzando il gioco come strumento di apprendimento, amicizia e sviluppo motorio. La soddisfazione più grande è vedere questi gruppi diventare una vera famiglia, capace di affrontare insieme difficoltà, pressione e gioie immense».

Il momento d’oro vissuto dalla nostra città non si limita ai confini regionali. Alghero è oggi una vera capitale della pallacanestro, capace di esprimere eccellenze che portano il nome del territorio in tutta Italia. Mentre la SAP Pallacanestro Alghero domina i campionati giovanili e si proietta verso le fasi nazionali con le sue campionesse regionali, si distingue anche il percorso della Mercede Alghero, vincitrice dei titoli Under 19 e Serie B femminile. La presenza di due società così vincenti e competitive eleva il prestigio della città di Alghero a livello nazionale.