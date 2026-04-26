Calcio, l’Alghero finisce vincendo a Bonorva: stagione super

ALGHERO – Un successo che certifica una stagione straordinaria, chiusa da imbattuti.

La gara si apre con buoni ritmi: al 6’ Marras prova dalla distanza senza inquadrare lo specchio.

Poco dopo, però, è lo stesso Marras a sbloccare il match: azione ben costruita dall’Alghero con

Fadda e Virdis, cross preciso e colpo di testa vincente che batte Mannoni per lo 0-1.

Il Bonorva reagisce e trova il pari all’11’: dopo una prima grande risposta di Carta su Chelo, è

Pinna il più rapido sulla ribattuta a firmare l’1-1. La partita resta equilibrata, con l’Alghero

propositivo e i padroni di casa pronti a colpire in contropiede.

Nel finale di primo tempo arriva il nuovo vantaggio ospite: cross dalla destra di Mereu e stacco

imperioso di Barboza che realizza l’1-2.

Nella ripresa l’Alghero crea numerose occasioni per chiudere il match. Tra le più importanti,

un palo colpito da Mil, diverse conclusioni pericolose di Virdis e Barboza e almeno cinque

nitide palle gol neutralizzate da un ottimo Mannoni. Il Bonorva prova a rendersi pericoloso

con Saba e in contropiede, ma Carta risponde presente.

Nonostante le tante occasioni non concretizzate, il risultato non cambia: l’Alghero gestisce

fino al triplice fischio e porta a casa l’ennesima vittoria stagionale.

Oltre al campo, da sottolineare la splendida accoglienza riservata dal Bonorva: dal

pasillo d’onore alla consegna della targa, fino al bellissimo “terzo tempo” con prodotti

tipici locali, condiviso anche con i tifosi giallorossi. Un momento di sport e rispetto che

impreziosisce ulteriormente la giornata.

La società Alghero ringrazia il Bonorva per l’ospitalità e rivolge i migliori auguri per i

prossimi impegni, in particolare per la finale di Coppa e i playoff.

Una stagione memorabile si chiude così: con una vittoria, l’imbattibilità e la consapevolezza di

aver costruito qualcosa di importante.

TABELLINO BONORVA-ALGHERO ALGHERO: Carta, Daga, Mula, Pinna A., Nieddu, Barboza, Virdis,

Mereu, Roccuzzo, Marras A., Fadda. In panchina: Marras F., Putzu, Martinelli, Puttolu, Demontis,

Marcangeli, Scognamillo, Di Napoli, Ferro. Allenatore: Mauro Giorico. Bonorva: Mannoni, Jara,

Cordoba, Gutierrez, Matassa, Chelo, Pinna, Saba, Sanna, Pusceddu, Camara. In panchina:

Madeddu, Soro, Sanna, Vassallo, Silanos, Nieddu, Zappareddu, Caria, Caddeo. Allenatore: Michele

Pulina. ARBITRO: Giovanni Maria Ortu di Carbonia. RETI: Marras A. (ALG), Pinna S. (BON), Barboza

(ALG).