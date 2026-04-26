Daga con l’Esposito: “Alghero Capitale Italiana della Cultura”

ALGHERO – “Il 25 aprile è un promemoria duro, scomodo, che ogni generazione dovrebbe rileggere senza sconti: la libertà non è mai acquisita, è una costruzione continua, collettiva, spesso faticosa.

La memoria serve solo se diventa responsabilità quotidiana, altrimenti è liturgia.

E allora la domanda vera è, cosa ce ne facciamo oggi di quella libertà?

Ad Alghero questa domanda ha una risposta concreta nella proposta rilanciata da Gabriella Esposito a nome di tutto il Partito Democratico, sulla candidatura di Alghero a “Capitale Italiana della Cultura”.

È un atto politico nel senso più alto: rimettere al centro la città come spazio di confronto, identità e visione condivisa.

Perché diciamolo chiaramente: la cultura non è un concertone, non è un cartellone di eventi, non è la fotografia di Capo Caccia.

La cultura è come una comunità decide di stare insieme.

Alghero vuole ambire a questo titolo, e deve smettere di pensarsi come una città stagionale e iniziare a comportarsi come una città che produce relazioni, conoscenza, identità vivida, tutto l’anno.

È qui che entra il lavoro politico vero.

Il gruppo consiliare del Partito Democratico, con tutte le sue sensibilità, oggi propone una cosa che non è scontata, che tiene aperto lo spazio del confronto, e da la rotta per la costruzione di un percorso, non con slogan ma con proposte serie.

E questo nel clima presente nel Paese, è già un atto di responsabilità democratica.

Perché è facile usare la parola “cultura” molto più difficile è costruire le condizioni perché una città diventi davvero un luogo che investe nei giovani, nella scuola, nello sport, nella ricerca, nelle produzioni, nell’ inclusione, tenendo insieme centro e periferie, con l’idea di evitare che tutto si riduca a mero consenso immediato.

Il 25 aprile ci ricorda una cosa semplice: la democrazia non è un’eredità da celebrare, è un lavoro quotidiano che passa anche da sfide complesse come questa. Dal coraggio di immaginare Alghero non per quello che è stata, ma per quello che può diventare”.

Enrico Daga, segretario cittadino del Partito Democratico