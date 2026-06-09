“L’Alghero Calcio ritorna al Mariotti, grazie a Cacciotto e Di Nolfo”

ALGHERO – Come anticipato da Algheronews, durante l’intervista a miste Giorico, l’Alghero Calcio ritorna ad allenarsi e poi giocare al Mariotti. La conferma arriva dalla stessa società gusllorossa.

“La prossima stagione dell’Alghero Calcio si giocherà al Mariotti, così dal social della prima squadra catalana

“Si tratta di un traguardo fondamentale per noi e per la città. Ci teniamo a ringraziare pubblicamente il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’Amministrazione Comunale per l’immenso sforzo profuso: hanno gestito i lavori con straordinaria efficacia e puntualità, lavorando instancabilmente per restituirci la nostra casa.

Un grazie sentito va alla Regione Sardegna per il fondamentale finanziamento e in particolare al Consigliere Regionale Valdo Di Nolfo presente anche durante l’ultimo sopralluogo.

Lo stadio sarà pronto in previsione di un appuntamento storico: l’amichevole con la squadra del Vaticano”

I lavori procedono a ritmi serrati. Già domani, mercoledì 10 giugno, saremo di nuovo sul campo per ulteriori accertamenti: verificheremo lo stato di avanzamento del cantiere per definire gli ultimissimi dettagli”