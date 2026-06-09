“Commissione ambiente, assenza giustificata: nessuna spaccatura”

ALGHERO – “Voglio chiarirlo subito e senza giri di parole. L’assenza del gruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) alla commissione dell’8 giugno è legittimamente giustificata. Gli impegni istituzionali di questo gruppo sono sempre stati onorati con il massimo rispetto e la massima serietà dal primo giorno di questa consiliatura, e basterebbe semplicemente verificare la percentuale di presenza in relazione alle convocazioni mie e di Gianpiero Occhioni per smascherare questo attacco strumentale.

Noi siamo abituati a vivere le commissioni in un solo modo, ossia presentandoci all’appello e rimanendo sino a conclusione dei lavori, partecipando attivamente e portando contributi concreti. Siamo distanti da quella vecchia scuola politica che si presenta in ritardo o che si fa vedere solo all’ultimo secondo utile per mettere una firma sul registro e andare via.

Se l’opposizione è ridotta a dover sfruttare un banale disguido dell’ultimo secondo per imbastire un caso politico e gridare alla “maggioranza allo sbando”, significa che la voglia di far pubblicare un articolo supera il rispetto verso i colleghi, significa che non ci sono argomenti reali su cui attaccare l’azione amministrativa di questa coalizione.

La realtà è ben diversa da quella che si tenta di dipingere sui giornali o sui social perchè questa amministrazione è assolutamente compatta, unita negli obiettivi e concentrata sul lavoro per la città.

Capisco che l’unico argomento rimasto, in mancanza di una visione alternativa per Alghero, sia quello di ripetere come un mantra che la maggioranza è divisa. Ma a furia di ripetere la stessa sterile narrazione, rischiate di diventare ripetitivi e poco credibili anche agli occhi dei cittadin”

Capogruppo avs Alghero Anna Arca Sedda