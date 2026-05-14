“Assenza wc, grave disagio. Passi sicuri o insicuri? Sede Consiglio senza bandiere”

“Assenza di servizi igienici e bagni pubblici in città. Turisti e residenti sono costretti ad espletare i propri bisogni in strada. Grave condizione igienico-sanitaria; ritiro del vetro: meglio posticiparlo alla sera, perché la mattina all’alba crea dei boati che causano problemi ai residenti, soprattutto i più anziani; indifferibile creazione di un regolamento per l’utilizzo della passeggiata Barcellona al fine dell’utilizzo per realizzare manifestazioni e fiere”.

E poi ancora, “progetto di colorazione delle strisce pedonali in prossimità delle scuole: carino, ma rispetta quanto previsto dal Codice della Strada? Ho seri dubbi. Le strisce sono bianche, ma dentro tutti questi colori non si riescono a vedere. Ho chiesto alla segretaria comunale di verificare al più presto la conformità”. E’ stata poi ribadita “la segnalazione per l’esposizione delle bandiere nella sede del Consiglio comunale: la forma è sostanza. La sede del Consiglio Comunale deve avere esposte le bandiere, mentre questo ad Alghero questo non accade”.

Infine, “l’atto principale che si sarebbe dovuto discutere, costituito dal Regolamento sulla applicazione della «rottamazione dei tributi», fortemente voluto dal centrodestra, è stato rinviato alla prossima seduta. Pasticci”.