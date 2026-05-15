Alghero Calcio, stagione stellare per Giorico: record, ritorno al Mariotti e amichevole col Vaticano | video

ALGHERO – Una stagione da record che incorona Mauro Giorico come star tra gli allenatori sardi. Non che ci fosse bisogno di esaltare le qualità del mister catalano. Del resto, anche negli anni scorsi, ha ottenuto importanti risultati in tutte le piazze in cui ha allenato, ma, certamente, una sequela d vittorie (a metà gennaio contava 18 vittorie su 18 partite disputate) e soprattutto una promozione in Eccellenza con ben 5 giornate prima della fine del campionato, è da fuochi d’artificio.

Insomma un’annata da incorniciare e ricordare che merita di trovare la giusta “casa”. Gli occhi sono tutti puntati sul Mariotti, naturale teatro per i colori giallorossi. Da luglio l’impianto sportivo di via Vittorio Emanuele, ultimati i lavori previsti dall’Amministrazione Comunale, vedrà il ritorno della squadra del presidente Andrea Pinna. Allenamenti e poi il campionato da settembre che, senza dubbio, vedrà l’Alghero protagonista. Mese che, tra l’altro, dovrebbe vedere realizzarsi un evento di grande rilevanza e particolarità ovvero l’amichevole tra Alghero Calcio e rappresentativa del Vaticano, realtà sportiva allenata proprio da Bruno Mariotti, storico giocatore della principale compagine della Riviera del Corallo.

Ma, come detto, temi principali dell‘intervista con Mauro Giorico, realizzata dai giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi, all’interno del formato “+Media talks”, non potevano che essere la straordinaria stagione e anche il tema degli impianti sportivi e dei settori giovanili.

L’INTERVISTA CON L’ALLENATORE DELL’ALGHERO CALCIO MAURO GIORICO