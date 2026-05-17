Il Motoclub della Polizia di Stato ad Alghero, visita all’affascinante Grotta Verde

ALGHERO – Si è concluso in data odierna il raduno Nazionale del Motoclub Polizia di Stato, la manifestazione su due ruote che dal 14 maggio ha visto la partecipazione di circa 150 motociclisti provenienti da tutto il territorio nazionale. Il viaggio sulle due ruote ha permesso di valorizzare appieno un itinerario straordinario, esaltando l’unicità e la bellezza paesaggistica di ogni singola tappa. Il percorso ha preso il via toccando le eccellenze locali di Alghero, l’affascinante “Grotta Verde” di Capo Caccia e lo scenario iconico de “La Pelosa” di Stintino; la carovana si è poi diretta verso l’entroterra di Buddusò, completando il proprio tragitto nella città di Sassari. Lungo l’intero itinerario, i partecipanti hanno dimostrato e promosso il rigoroso rispetto delle regole stradali e l’adozione di condotte di guida prudenti, riaffermando come la passione per le due ruote debba sempre coniugarsi con la tutela della vita e l’educazione stradale. A coronamento dell’iniziativa, i partecipanti sono stati ufficialmente e calorosamente accolti dal personale della Questura di Sassari. L’incontro ha rappresentato un significativo momento di condivisione istituzionale, volto a riaffermare i valori di coesione, vicinanza e senso di appartenenza che uniscono il Club alle donne e agli uomini della Polizia di Stato.