“Cacciotto e Marinaro: due anni di narrazioni da sagrestia, zero opere, annunci e niente altro”

ALGHERO – “Ogni volta che l’attuale amministrazione Cacciotto si presenta ai cittadini algheresi per rivendicare un cantiere aperto, una strada rifatta o un progetto approvato, compie un atto che oscilla tra l’ingenuità e la disonestà intellettuale. Le opere di cui oggi questa Giunta si vanta con tanta enfasi non nascono dalla sua visione, né dalla sua capacità programmatoria: sono il frutto maturo, talvolta già in fase avanzata di maturazione, del lavoro puntuale e sistematico svolto dalla precedente amministrazione di centrodestra, di cui il consigliere Antonello Peru era Assessore. Quella stagione ha programmato, progettato e finanziato le infrastrutture che oggi vengono spacciate per conquiste altrui. Rivendicare un’eredità come se fosse una creazione propria non è governare: è appropriarsi del lavoro degli altri.

In questo contesto, l’assessore Marinaro si distingue per una singolare ostinazione. Probabilmente provato dalle lamentele crescenti dei cittadini e dei consiglieri comunali del Campo largo che ne chiedono la sostituzione, nonché dalle tensioni interne a una maggioranza che non sembra navigare in acque tranquille, l’assessore continua imperterrito a fare della precedente amministrazione il capro espiatorio di ogni difficoltà. È un argomento logoro, consumato dall’uso ripetuto, che i cittadini hanno smesso di credere da tempo. Addossare le responsabilità del presente a chi governava ieri è il rifugio di chi non ha nulla da mostrare per il proprio operato.

E infatti, a guardare con attenzione il bilancio di questi due anni, il quadro è desolante: non esiste un’opera pubblica nuova che possa essere autenticamente attribuita a questa Giunta. Nessuna visione strategica originale, nessuna programmazione propria, nessuna progettualità che non sia in qualche modo debitrice del passato. Quello che rimane sono narrazioni, annunci, promesse, “narrazioni da sagrestia”, si potrebbe dire, buone per chi è già convinto ma prive di qualsiasi fondamento concreto agli occhi di chi guarda i fatti.

La prova più lampante di questa incapacità viene, paradossalmente, fornita dagli stessi protagonisti. L’assessore Marinaro ha impiegato due anni interi, due anni di mandato, due anni di propaganda quotidiana, per riuscire a programmare e finanziare i prossimi interventi di asfaltatura. Due anni per pianificare poche centinaia di metri di asfalto, mentre la comunicazione trionfante era già partita dal primo giorno di insediamento. Se questo è il ritmo e questa è la capacità realizzativa, i cittadini algheresi hanno tutto il diritto di chiedersi e di preoccuparsi su cosa potrà mai riservargli questa amministrazione nei mesi e negli anni a venire. La risposta, purtroppo, si intuisce già: nulla di buono.

Forza Italia non si sottrarrà al proprio ruolo. Continueremo a denunciare con fermezza e con dati alla mano questa situazione, stando dalla parte dei cittadini algheresi. Perché Alghero merita concretezza, merita chi sappia governare davvero e non chi sappia soltanto raccontarsi”.

Centrodestra Alghero