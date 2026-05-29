Sassari, congresso provinciale di Gioventù Nazionale

SASSARI – Sabato 30 maggio 2026, alle ore 15:30, presso l’Hotel Grazia Deledda di Sassari, si terrà il Congresso Provinciale di Gioventù Nazionale Sassari, appuntamento dedicato al confronto politico e al consolidamento della struttura organizzativa del movimento sul territorio.
I lavori si apriranno con la conferenza “La continuità della fiaccola”, un momento di dialogo tra dirigenti delle diverse generazioni che hanno contribuito alla nascita e alla crescita dei movimenti giovanili della destra sassarese.
Introdurrà i lavori Nanni Campus, già Senatore della Repubblica e già Sindaco di Sassari, Carmelo Porcu, già Deputato della Repubblica, Tonino Frau già consigliere Regionale di Alleanza Nazionale, Elio Cresci, già Presidente Provinciale del Fronte della Gioventù di Sassari, Walter Noli, Presidente Provinciale di Azione Studentesca, Riccardo Ponzio Presidente Nazionale di Azione Studentesca e Fabio Roscani, Presidente Nazionale di Gioventù Nazionale.
Un confronto finalizzato a valorizzare l’esperienza maturata e a favorire una lettura condivisa della fase attuale, nel segno della continuità e della responsabilità nella formazione della classe dirigente giovanile.
Il congresso si inserisce in un percorso di rafforzamento della presenza territoriale, volto a consolidare organizzazione, partecipazione e capacità di iniziativa politica.
A presiedere i lavori sarà Riccardo Ponzio, Presidente Nazionale di Azione Studentesca, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esponenti politici del panorama regionale e nazionale.
Interverranno l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, l’On. Salvatore Sasso Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, il Sen. Giovannino Satta, l’On. Barbara Polo e la Consigliera Regionale Francesca Masala. Seguirà l’apertura del dibattito con interventi di eletti, dirigenti e militanti.
Le conclusioni saranno affidate a Gaia Brau, candidata al Coordinamento Provinciale di Gioventù Nazionale Sassari.
Il congresso rappresenta un passaggio organizzativo rilevante nel percorso di strutturazione e crescita del movimento sul territorio provinciale, con l’obiettivo di rafforzarne capacità di rappresentanza e operatività