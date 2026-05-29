“Senza un Governo (capace) del territorio, non c’è sicurezza”

ALGHERO – “Il vero controllo del territorio non si misura soltanto dal numero di pattuglie in strada o dalla presenza visibile delle forze dell’ordine. Quella è una componente necessaria, ma non sufficiente. La sicurezza urbana, quella autentica e duratura, nasce prima di tutto dalla capacità di governare il territorio.

Governare il territorio significa pianificare. Significa decidere come crescono i quartieri, quali servizi vengono garantiti, quali attività economiche possono insediarsi e secondo quali regole. Significa impedire che intere aree urbane vengano abbandonate al degrado, all’abusivismo o all’assenza di funzioni sociali ed economiche adeguate.

Quando manca una visione amministrativa chiara, il territorio si frammenta. Le norme diventano intermittenti: applicate in alcuni contesti, ignorate in altri. Ed è proprio in questi vuoti che si radicano illegalità diffuse, economie opache e un progressivo indebolimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Il governo del territorio previene il degrado attraverso l’urbanistica, la manutenzione dello spazio pubblico, il controllo amministrativo e una disciplina commerciale equilibrata.

Per questo il controllo del territorio non può essere affidato esclusivamente alla dimensione repressiva. È innanzitutto una responsabilità politica e amministrativa. Richiede continuità, capacità decisionale e soprattutto coerenza nell’applicazione delle regole. Le norme funzionano soltanto quando sono certe, comprensibili e uguali per tutti.

La presenza dello Stato non si manifesta soltanto con le divise, ma con istituzioni capaci di programmare, amministrare e far rispettare le regole senza eccezioni e senza ambiguità.

È con la capacità di governo che si costruisce davvero la sicurezza di una comunità”.

Francesco Sasso, avvocato e presidente dell’associazione culturale e politica Iniziativa Alghero