Ryanair, base ad Alghero? “Il Governo non c’entra, la Todde tagli l’addizionale”

ALGHERO – “Siamo delusi dalla decisione miope della Regione Sardegna di respingere la proposta di abolire l’addizionale municipale regressiva, una tassa imposta ingiustamente ai cittadini sardi e ai visitatori, che rende i viaggi da e verso l’isola molto meno accessibili”. Così scrive in una nota Jason McGuinness, chief commercial officer di Ryanair, nel braccio di ferro del vettore con l’esecutivo Todde sull’addizionale comunale. In un comunicato stampa il vettore irlandese “la decisione di bloccare la proposta di abolire l’addizionale municipale per i cittadini sardi, nonché il rifiuto della proposta di rapida crescita avanzata da Ryanair”.

Un Piano “che avrebbe generato oltre due milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno, con un +40% di crescita, quattro aeromobili aggiuntivi, quindi 400 milioni di dollari di investimento, una nuova base nel nord Sardegna, con la creazione di oltre 900 posti di lavoro locali, e nuove rotte nazionali e internazionali verso mercati quali Germania, Francia, Regno Unito e Paesi nordici”. E, rimarca la compagnia, “mentre l’inerzia della Regione Sardegna continua, basta guardare ad Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e, più recentemente, all’Emilia-Romagna, per vedere la rapida crescita di Ryanair che può essere raggiunta abolendo l’addizionale comunale”.