Olbia nella storia col primo volo da New York: “Mercato turistico enorme”

OLBIA – Intorno alle 8 di questa mattina è atterrato a Olbia il primo volo diretto operato dalla Delta Air Lines proveniente da New York.. Il Boeing 767 ha toccato la pista dopo 7 ore e 40 minuti di volo, inaugurando ufficialmente il nuovo collegamento diretto tra la Grande Mela e la Sardegna. Un arrivo, riporta l’Agenzi Ansa Sardegna, accolto con grande entusiasmo dal tradizionale “water salute” dei vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, dagli operatori dello scalo e della Geasar e dai rappresentanti delle istituzioni. L’unico collegamento non stop tra l’isola e gli Stati Uniti ha ospitato a bordo circa 200 passeggeri. Il volo sarà operato quattro volte alla settimana in collaborazione con i partner europei Air France, KLM e Virgin Atlantic.

“È un sogno che diventa realtà, iniziato con molto coraggio e una certa dose di visione due anni fa. Abbiamo lavorato insieme con la Regione, l’Enac e tutti gli operatori turistici siamo riusciti a portare a casa questo risultato storico per la Sardegna. Si apre adesso un mercato enorme. Inoltre c’è anche la possibilità per noi sardi di sentirci meno isolati – ha dichiarato il direttore generale di Geasar Silvio Pippobello-.

Dai dati che ci vengono riferiti dalla compagnia Delta sappiamo che è un volo che sta riscontrando grande successo soprattutto nell’incoming, ma speriamo anche che ci sia un buon risultato per quanto riguarda l’outgoing. È una tratta che tutto sommato è alla portata di tutti, senza scali, che per noi è importante”.