Regione, Fratelli d’Italia Alghero e consigliere Masala a sostegno dei Barracelli

ALGHERO – L’approvazione unanime da parte del Consiglio regionale della mozione a sostegno delle Compagnie Barracellari rappresenta un passaggio di rilievo nel percorso di valorizzazione di una delle istituzioni più radicate e riconoscibili della Sardegna.

Il documento, promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia, pone l’attenzione sulla necessità di rafforzare il ruolo operativo delle Compagnie Barracellari, riconoscendone il contributo quotidiano nella vigilanza del territorio, nella prevenzione e nella salvaguardia delle aree agro-silvo-pastorali.

“La convergenza unanime registrata in Aula conferma quanto il lavoro dei Barracelli venga percepito come patrimonio collettivo della Sardegna” – dichiarano la consigliera regionale Francesca Masala e il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero – “Parliamo di donne e uomini che garantiscono una presenza costante nei territori, spesso in contesti complessi, svolgendo una funzione essenziale di presidio, tutela ambientale e supporto alle comunità locali”.

“La mozione approvata – proseguono – intende aprire una fase di attenzione concreta verso queste realtà, affinché possano disporre di strumenti, dotazioni e riferimenti normativi adeguati all’importanza delle funzioni che esercitano quotidianamente”.

Particolare valore assume questo risultato per Alghero, sede di una delle Compagnie Barracellari più storiche e strutturate dell’Isola, da sempre punto di riferimento per il territorio e per il mondo agro-pastorale locale.

“Il voto del Consiglio regionale costituisce un riconoscimento istituzionale importante verso chi opera con spirito di servizio e forte senso di appartenenza. Adesso sarà fondamentale proseguire con un lavoro condiviso tra istituzioni regionali e territori, affinché agli indirizzi espressi dall’Aula seguano interventi capaci di rafforzare concretamente l’operatività delle Compagnie Barracellari e il loro ruolo strategico nella tutela del territorio sardo”