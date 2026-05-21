“Parco di Porto Conte, che fine ha fatto l’Eco-Ostello di Porticciolo'”

ALGHERO – I consiglieri comunali di Forza Italia Tedde, Peru, Bardino e Ansini intervengono con forte preoccupazione Una struttura pubblica completata e sostanzialmente pronta all’utilizzo ma che, inspiegabilmente, continua a rimanere inutilizzata e senza gestione.

L’edificio, un tempo vecchia struttura carceraria all’interno del parco e successivamente abbandonata, è stato recuperato attraverso un progetto intelligente e lungimirante che prevedeva la realizzazione di un Eco-Ostello con circa 20 posti letto, spazi dedicati all’educazione ambientale e attività legate alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio.

Un intervento strategico finanziato con risorse europee del POR FESR 2014-2020 per circa un milione di euro, pensato per coniugare tutela ambientale, turismo sostenibile, promozione del territorio, crescita economica e valorizzazione del patrimonio naturalistico e storico di Alghero.

La struttura, collocata nell’area di Porticciolo all’interno del sistema naturalistico del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, rappresenta un tassello importante anche nel percorso di recupero della memoria storica dell’ex colonia penale di Tramariglio e di Casa Gioiosa, sede del Museo della Memoria Carceraria.

I lavori sono proseguiti anche nel corso del 2024 con conclusione prevista entro l’estate dello scorso anno secondo il cronoprogramma aggiornato. Oggi però, nonostante l’opera pubblica sia stata realizzata e ultimata, richiedendo probabilmente soltanto alcune finiture marginali, manca ancora il passaggio fondamentale: l’affidamento della gestione della struttura e la sua effettiva apertura e fruizione.

Una situazione incomprensibile che merita risposte chiare e certe da parte del direttivo del Parco di Porto Conte e dell’amministrazione comunale di Alghero. Non è accettabile che una struttura finanziata con risorse pubbliche, già pronta e strategica per il territorio, resti ferma e inutilizzata senza che cittadini, operatori economici e imprese comprendano le reali ragioni di questo ritardo.

Purtroppo siamo davanti all’ennesimo caso di immobilismo amministrativo che caratterizza troppe opere e troppi progetti ad Alghero: infrastrutture concluse ma non operative, investimenti pubblici che non producono benefici concreti per il territorio e occasioni di sviluppo che vengono sistematicamente rallentate o disperse.

Forza Italia chiede al Sindaco, alla Giunta comunale e al direttivo del Parco di Porto Conte di attivarsi immediatamente per completare gli adempimenti necessari, pubblicare gli atti per la gestione della struttura e mettere finalmente in funzione l’Eco-Ostello di Porticciolo così come previsto dal progetto originario.

Le opere pubbliche devono essere completate, aperte e utilizzate nell’interesse della collettività. È questo il modo corretto di amministrare le risorse dei cittadini, creare economia, sostenere famiglie e imprese e costruire reali prospettive di crescita per Alghero e il suo territorio.”