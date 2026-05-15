Addio (amaro) al Parco, Conoci ringrazia Mariani per il lavoro svolto

ALGHERO – “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Mariano Mariani per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Parco naturale regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana.

Durante il mio mandato da Sindaco abbiamo collaborato costantemente, insieme all’assessore Andrea Montis, affrontando percorsi spesso complessi ma sempre orientati alla tutela e alla valorizzazione del territorio.

La gestione di una realtà come il Parco, che tiene insieme ambiente, turismo, agricoltura e sviluppo economico, richiede equilibrio, capacità di mediazione e una visione non sempre semplice da condividere. In questi anni si è cercato di operare con prudenza, rispetto verso tutti gli operatori e attenzione agli interessi della collettività, senza rinunciare al ruolo che un Parco deve svolgere in un territorio di straordinaria qualità ambientale come quello di Alghero.

Gestire un Parco significa spesso affrontare cambiamenti non semplici, mediare tra interessi differenti e costruire una visione di sviluppo sostenibile senza cedere né agli estremismi né all’eccessivo permissivismo.

Possono esserci stati aspetti migliorabili, ma non sono mai mancati impegno, dedizione e senso delle istituzioni.

Per questo mi dispiace che Mariano Mariani non abbia potuto completare il percorso avviato in questi anni e, allo stesso tempo, ritengo sia mancato quel giusto riconoscimento umano e professionale che dovrebbe sempre essere garantito a chi ha dedicato energie, competenze e responsabilità alla crescita di un’Ente così importante, anche quando si scelgono percorsi diversi o soluzioni alternative.

A lui rivolgo il mio ringraziamento personale e i migliori auguri per il futuro”

Mario Conoci