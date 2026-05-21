“Degrado, sporcizie a abbandono a Platamona”, interrogazione di Fdi

SASSARI – Muri transennati da oltre un anno, reti arrugginite, gradinate fatiscenti e una pineta che sembra una polveriera pronta a incendiarsi. È questo il biglietto da visita del litorale di Platamona a metà maggio, nel pieno della stagione primaverile e con l’estate ormai alle porte”. E’ quanto denuncia il Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Sassari attraverso un’interrogazione urgente indirizzata al Sindaco per chiedere conto del divario tra le promesse elettorali del progetto “Sassari Città del Mare” e la realtà di abbandono in cui versa la porzione di litorale di competenza comunale. L’interrogazione approderà domani nell’Aula consiliare di Palazzo Ducale. “Nonostante i proclami sul rilancio della Rotonda e gli impegni per una gestione sinergica con i comuni di Sorso e Porto Torres, la situazione oggi è allarmante” – dichiara il primo firmatario e proponente, il capogruppo Roberto Cadeddu – I cittadini e i turisti che già frequentano la spiaggia si trovano davanti a infrastrutture pericolanti e a una manutenzione inesistente. I lavori che dovevano essere eseguiti durante l’inverno non sono mai partiti.” I punti critici sollevati nell’interrogazione: • Sicurezza: Muri di contenimento transennati per rischio crolli da oltre dodici mesi e recinzioni arrugginite che costituiscono un pericolo per i frequentatori, in particolare per i bambini. • Rischio Incendi: La pineta, che nelle linee programmatiche doveva diventare un parco fruibile con percorsi ciclo-pedonali, è attualmente ricolma di materiale secco, rappresentando un grave rischio con l’aumento delle temperature. • Decoro e Servizi: Spiaggia sporca, vie d’accesso invase dalle erbacce e scalinate di accesso al mare in condizioni fatiscenti. L’interrogazione di Fratelli d’Italia accende i riflettori anche sulla gestione economica: nel rendiconto 2025 risultano stanziati fondi precisi per la riqualificazione e il decoro urbano (oltre 26.000 €) e per interventi sulla Marina di Platamona. Chiediamo al Sindaco di sapere come sono stati impiegati questi fondi e perché non sia stato rispettato il cronoprogramma per la messa in sicurezza. Non si può parlare di rilancio turistico e di ‘Città del Mare’ – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia, se non si è in grado di garantire nemmeno l’ordinaria manutenzione e la pulizia degli arenili”. Con questa interrogazione Fratelli d’Italia sollecita l’amministrazione “a un intervento immediato per la rimozione dei pericoli e a fornire una data certa per l’avvio dei lavori di risistemazione e messa in sicurezza della Rotonda, affinché Platamona smetta di essere un simbolo di degrado e torni a essere la risorsa che Sassari merita”.