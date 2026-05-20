Elezione diretta per Province e Città Metropolitane, è legge

ALGHERO – Il Consiglio regionale della Sardegna ha compiuto un passo importante verso il rafforzamento della rappresentanza democratica degli enti locali con l’approvazione della proposta che introduce la possibilità di eleggere direttamente presidenti e organi di governo delle province e delle città metropolitane.

La proposta prevede la modifica dell’articolo 43 dello Statuto speciale della Sardegna, attribuendo alla Regione la competenza a disciplinare con legge regionale la forma di governo degli enti di area vasta e le modalità di elezione a suffragio universale e diretto dei relativi organi.

“Come annunciato a inizio legislatura, vogliamo dare piena attuazione ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra tutti i livelli di governo, rafforzando l’autonomia locale e promuovendo l’efficienza dei servizi pubblici”, dichiara l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda. “Questo intervento – prosegue – restituisce centralità ai cittadini e rafforza il legame democratico tra istituzioni e comunità locali”.

La proposta nasce dall’esigenza condivisa di superare il modello delle elezioni di secondo livello introdotto dalla legge Delrio.

Importante anche il contributo del Consiglio delle autonomie locali, che nel proprio parere favorevole ha sottolineato la necessità di avviare una più ampia stagione di riforme istituzionali e di aggiornamento dello Statuto speciale della Sardegna.

“La Sardegna ha bisogno di istituzioni più vicine ai cittadini, capaci di decidere e programmare con efficacia. Questa proposta rappresenta un primo passo verso un riordino più moderno e coerente del sistema delle autonomie locali”, dichiara il presidente della Commissione Autonomia e Ordinamento regionale, il consigliere Salvatore Corrias. “Dopo anni di enti depotenziati e privi di una piena legittimazione popolare, si apre finalmente la strada a un sistema più rappresentativo, trasparente ed efficace”, conclude.