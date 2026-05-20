“Il Centrodestra ha umanizzato la rottamazione”

ALGHERO – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in Consiglio comunale del regolamento sulla rottamazione dei tributi comunali, la cosiddetta “rottamazione quinquies” prevista dal Governo Meloni”.

“Si tratta di un provvedimento importante, che abbiamo fortemente voluto e sollecitato, nato con l’obiettivo di offrire una risposta concreta a tanti cittadini e famiglie che negli anni, a causa di difficoltà economiche, non sono riusciti a fare fronte ai propri obblighi tributari”, dichiarano i capigruppo dell’opposizione.

“Anche con i nostri emendamenti abbiamo contribuito “umanizzato la riscossione”, perché parliamo di persone che spesso non hanno scelto di sottrarsi ai pagamenti, ma che si sono trovate a vivere condizioni economiche difficili. Oggi viene data loro una possibilità reale di regolarizzare la propria posizione, con condizioni più sostenibili, consentendo di pagare il dovuto senza il peso aggiuntivo di sanzioni e aggravi che spesso rendono impossibile rientrare dalla propria esposizione”.

I rappresentanti delle forze di minoranza sottolineano inoltre il ruolo svolto durante l’iter consiliare, evidenziando come il contributo dell’opposizione sia stato determinante per migliorare il testo.

“Non ci siamo limitati a chiedere l’approvazione del regolamento, ma abbiamo lavorato nel merito per renderlo più efficace e più aderente alle esigenze dei cittadini. Il testo inizialmente proposto dall’Assessore presentava infatti diverse lacune e aspetti incompleti, evidenziate dall’intero Consiglio, che abbiamo contribuito a correggere e migliorare sensibilmente”.

“Questa vicenda dimostra quanto sia importante il ruolo dell’opposizione quando si mettono al centro gli interessi della comunità. Quando si lavora con serietà e spirito costruttivo, senza pregiudizi, il confronto può produrre risultati concreti e utili per la città”.

“L’approvazione di questo regolamento rappresenta un passo avanti importante per consentire a molti cittadini di rimettersi in regola e guardare al futuro con maggiore serenità, conciliando il dovere del pagamento con il principio di equità e attenzione, caro al centrodestra, verso chi si trova in condizioni di difficoltà”.

Michele Pais (Lega), Marco Tedde e Antonello Peru (Forza Italia), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Raffaele Salvatore (Udc), Massimiliano Fadda (Prima Alghero) e Giovanna Caria (misto)