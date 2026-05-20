Aeroporto-Alghero, collegamenti del ‘900: interlocuzioni Porta Terra-Regione

ALGHERO – L’Amministrazione comunale di Alghero con il Sindaco Raimondo Cacciotto è al lavoro da mesi, in stretto raccordo con la Regione Sardegna e con ARST, in diretta relazione con l’Assessora Regionale dei Trasporti Barbara Manca, e i vertici dell’azienda ARST. L’obbiettivo è il miglioramento e il potenziamento di un servizio ritenuto strategico per la mobilità dei residenti e per l’accoglienza dei visitatori.

In particolare, sono due le iniziative che concretamente congiuntamente si stanno portando avanti: la prima riguarda la riapertura già da questa estate del punto informazioni e biglietteria in Via Catalogna, come presidio fondamentale di supporto ai fruitori del servizio; la seconda riguarda la proposta di attivazione di una nuova linea diretta Aeroporto – Alghero Centro.

L’ attuale linea ALFA, garantisce già il collegamento tra lo scalo e la città, ma svolge al contempo una funzione di trasporto pubblico locale tra Fertilia e Alghero, con fermate multiple che non sempre risultano compatibili con gli orari dei voli e con le esigenze di rapidità e comfort richieste da un’infrastruttura aeroportuale in costante crescita. Alla luce dell’incremento dei flussi turistici e del rafforzamento delle politiche regionali di sviluppo dell’aeroporto, l’Amministrazione ritiene necessaria l’implementazione del servizio esistente attraverso un collegamento più diretto, frequente ed efficiente tra il centro di Alghero e lo scalo. La proposta prevede l’istituzione di una linea dedicata, con percorso diretto tra il centro città e l’aeroporto, con frequenza almeno ogni 30 minuti nelle ore diurne e corse calibrate sugli orari dei voli, tariffa adeguata e una chiara riconoscibilità del servizio.

“L’aeroporto di Alghero rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Nord-Ovest della Sardegna e il suo sviluppo deve essere accompagnato da servizi di mobilità adeguati, efficienti e all’altezza del ruolo che questo scalo riveste per il territorio”, sottolinea l’Assessore alla Mobilità Roberto Corbia. “Su questo tema abbiamo aperto già da mesi un confronto con la Regione e con ARST, grazie anche al supporto del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, che ringraziamo per la collaborazione e l’attenzione dimostrata. L’obiettivo è potenziare il servizio a partire dal collegamento tra l’aeroporto e la città, implementando il servizio oggi svolto dalla linea ALFA, che rappresenta una base importante ma non sufficiente a garantire, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, un servizio rapido, frequente e pienamente rispondente alle esigenze di residenti e visitatori”