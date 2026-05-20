Aeroporto-Alghero, Bamonti: “Subito una navetta”. Resta l’indecenza del collegamento stradale

ALGHERO – “Dopo il caos sui bus sovraffollati e sulle corse insufficienti da e per l’aeroporto di Alghero, è ora di attivare un servizio navetta, con collegamento diretto, tra Alghero centro e l’aeroporto, servizio fondamentale per cittadini, lavoratori e turisti”, cosi Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero che, come sottolineato più volte in questi anni da Algheronews e, nuovamente, in questi giorni dallo stesso Bamonti e da Forza Italia, è indispensabile realizzare un sistema di trasporti tra scalo aeroportuale e Alghero degno di una località turistica, moderna e accogliente.

“Un servizio navetta diretta dedicato, consentirebbe spostamenti più rapidi ed efficienti, migliorando l’accoglienza turistica e riducendo traffico e disagi. Una città internazionale come Alghero deve poter garantire servizi moderni e collegamenti adeguati con il proprio scalo aeroportuale. Rivolgiamo quindi un appello alla Regione Autonoma della Sardegna affinché sostenga concretamente questa iniziativa e si attivi per rendere operativo il servizio”.

E, come detto più volte, tra le emergenze c’è anche da illuminare e riqualificare (verde, segnaletica, etc), il collegamento viario tra l’aeroporto e il centro abitato che, ad oggi, pare più in linea con un tratto stradale indegno per quello che invece dovrebbe essere: buio, insicuro e con poca cartellonistica e informazioni.

Nella foto di questi giorni la strada buia e senza segnaletica che collega l’Aeroporto ad Alghero