Orizzonte Comune, incontro mensile con Cacciotto: report

ALGHERO – “Sempre all’insegna della buona politica non urlata, concreta, costruttiva e partecipata, si è svolto il consueto incontro mensile tra il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ed i vertici di Orizzonte Comune Alghero. Il Coordinamento cittadino di OC, nell’intento di fare la propria parte nella conduzione della città, soprattutto come compagine attenta alle problematiche cittadine da tradurre in progettualità concrete e realizzabili, ha illustrato diverse proposte ed idee da appuntare nel ricco calendario programmatorio del Sindaco. Durante l’incontro sono stati affrontati e analizzati diversi punti, alcuni dei quali piuttosto importanti in quanto coinvolgono la “trama viva e debole” della città e che aspettano soluzioni da anni. Il riferimento specifico è alla situazione abitativa algherese, da anni avviata su una dicotomia inconciliabile dove, da una parte si assiste alla endemica carenza di appartamenti destinati al mercato degli affitti lunghi e dall’altra ad una sempre più larga fetta di alloggi destinati agli affitti brevi che nel breve e medio periodo rischiano di estromettere dalla città i nuclei socialmente deboli, costretti a cercare cittadinanza nei comuni circostanti. Insomma una città che da una parte attrae flussi turistici sempre più importanti e dall’altra periferizza e disperde i propri cittadini – fasce deboli spesso formate da nuclei monoreddito, nuclei con un solo genitore con figli a carico, ecc. Partendo da questo siffatto contesto, si è approfondita la proposta presentata dal consigliere di OC Marco Colledanchise di istituire un Fondo di Garanzia a beneficio e tutela del mercato degli affitti lunghi, tale da incentivare e tutelare maggiormente i possessori di appartamenti per metterli a disposizione dei tanti nuclei cittadini in cerca di alloggio. Grazie a questa proposta sollecitata dalla compagine di OC il Comune ha avviato con i propri Uffici una serie di valutazioni volte a rendere operativo un “costituendo” Fondo di Garanzia affitti sostenuto anche da un’altra formula di sostegno, indirizzata anche a giovani coppie, conosciuta come “Rent to Buy” (una particolare forma di contratto che unisce la locazione di un immobile a un futuro acquisto), misura peraltro già sperimentata e operante in diverse realtà del continente. Nell’affrontare il tema degli appalti nel settore delle manutenzioni si è concordato sul fatto che la Società Partecipata del Comune In House, proprio per la capacità professionale acquisita nel corso degli anni e per la innegabile economicità dei servizi offerti, andrebbe maggiormente potenziata soprattutto nel settore amministrativo per rendere ancor più efficiente e concorrenziale il servizio nei confronti dei competitor presenti nel territorio del nord Sardegna. Si sono messe sul piatto anche alcune bozze inerenti altre problematiche che il coordinamento di O.C. Alghero si è riservato di sviluppare e presentare nel breve periodo. Il coord. Orizzonte Comune Alghero”

Orizzonte Comune Alghero