“Altro che Isola dimenticata, dal Ministero dei Trasporti quasi 6 miliardi”

ROMA – “Fa sorridere chi parla di una Sardegna dimenticata, ignorando i 5,8 miliardi di euro di investimenti già messi in campo dal MIT e da ANAS per la rete infrastrutturale dell’isola: 2,7 miliardi destinati alle strade e 1,9 miliardi alle ferrovie. A queste risorse si sommano ulteriori investimenti per trasporto pubblico locale, porti, rete idrica, edilizia statale e aeroporti: cifre che rappresentano un vero e proprio Piano Marshall. Si aggiungono inoltre le nuove gare europee per garantire la continuità territoriale marittima tra Sardegna e penisola sulle tratte Genova-Porto Torres, Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e Napoli-Cagliari-Palermo. In una fase segnata dall’aumento dei costi del carburante e dalle difficoltà che colpiscono autotrasportatori, famiglie e imprese, il Governo continua a garantire collegamenti, servizi e investimenti concreti. Inoltre, il MIT – insieme a Regione Sardegna, Enac e le compagnie aeree – ha bloccato per tutto il 2026 il rincaro delle tariffe sui voli in continuità territoriale dovuto all’aumento del costo del jet fuel, tutelando così cittadini, lavoratori e imprese dell’isola. L’insularità non si promuove con slogan o polemiche pre-elettorali, ma con risorse reali, infrastrutture e continuità territoriale. Ed è esattamente ciò che il MIT sta facendo per la Sardegna”, lo dice in una nota il deputato e viceministro al MIT Edoardo Rixi.