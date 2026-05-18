Violenza contro la ex-moglie, stalker ai domiciliari

SASSARI – La Polizia di Stato, a seguito delle attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari, ha dato esecuzione ad un’ordinanza che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo che si è reso responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della ex moglie. La donna dopo aver interrotto la relazione sentimentale si allontanava di casa e a seguito di tale decisione il suo ex marito iniziava a porre in essere nei suoi confronti dei comportamenti ossessivi e persecutori con l’intento di convincerla a recuperare la relazione sentimentale. L’ultimo episodio in ordine di tempo è accaduto qualche giorno fa quando decidevano di incontrarsi per un ennesimo chiarimento durante il quale l’uomo, accusando la donna di averlo tradito, la minacciava e la aggrediva fisicamente procurandole delle lesioni personali. Le immediate attività di riscontro effettuate da personale della Squadra Mobile della Questura di Sassari, hanno permesso di acquisire importanti elementi in ordine alle responsabilità dell’indagato a seguito dei quali l’Autorità Giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico.