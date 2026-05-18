Slalom Guspini-Arbus, vince Venanzio. Ottimo secondo posto per l’algherese Idili

GUSPINI – Il pluricampione italiano Salvatore Venanzio, al volante di una Nova Proto 2000, ha conquistato la quindicesima edizione dello Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani, organizzata dall’Arbus Pro Motor’s in collaborazione con l’Ogliastra Racing. “Questa gara è stata molto bella – ha detto il pilota campano Salvatore Venanzio, vincitore della prova valida per il Campionato Nazionale Slalom – il tracciato era molto guidato e tecnico. Prima di partire, ho avuto l’opportunità di vedere qualche camera car, e il percorso mi ha subito affascinato. L’organizzazione è stata ottima, così come l’ospitalità; ci siamo trovati molto bene. La gara è andata molto bene, migliorando costantemente manche dopo manche, e siamo estremamente soddisfatti. In questa stagione, ho vinto a Gambarie, Monopoli e in altre gare che ho corso per l’allenamento”.

Venanzio, 39enne portacolori della scuderia Venanzio, ha preceduto il vincitore della scorsa edizione, Roberto Idili della Top Drivers Team (prima fra le scuderie) su Idili e Paolo Piras su Gloria B5. “È andata bene – ha commentato Roberto Idili – ho provato diverse novità, dalle gomme Pirelli a un’evoluzione dell’elettronica del motore. Speravo in un risultato migliore, ma alla fine abbiamo ottenuto un buon tempo. Pensavo di poter migliorare ulteriormente quest’anno, viste le modifiche apportate. Tuttavia, siamo riusciti a conquistare il secondo posto e sono contentissimo”. Terzo assoluto Paolo Piras su Gloria B5 motorizzata Suzuki, leader nel “3° Slalom Cuglieri-La Madonnina”, prima prova di Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom 2026. “È stata una sfida piuttosto impegnativa – ha detto Paolo Piras – non è andata come avevamo sperato; ovviamente non pensavamo di riuscire a tenere il passo con Venanzio. La competizione con Idili, anche lui un pilota molto bravo, è entusiasmante; mi piace che quest’anno stiamo lottando fino in fondo. La strada è bellissima e per me era la prima volta che correvo questa gara. Speriamo di migliorarci ulteriormente il prossimo anno”.

Fra i gruppi, il vincitore Salvatore Venanzio (Nova Proto 2000) ha chiuso al primo posto di gruppo E2SC, Paolo Piras (Gloria B5) ha vinto il gruppo E2SS/TMSS, Giuseppe Esposito (Industrias Lahoz) è stato il più abile nel gruppo Kart cross, Domenico Gangemi (Fiat 127) ha brillato nel gruppo E1 Italia, Lussorio Niolu (Fiat X1/9) nel gruppo E2 Silhouette, Matteo Priola (Peugeot 205) nel gruppo Speciale Slalom, Salvatore Masia (Peugeot 208) nel gruppo A, Daniele Monni (Peugeot 106 S) nel gruppo RS Plus, Antonio Nuvoli (Fiat 700) nel gruppo Bicilindriche, Alberto Cannas (Renault Clio Rs) nel gruppo RS, Sebastiano Manca (Citroen Saxo) nel gruppo N. Nella classifica femminile, ha brillato Giovanna Paola Palla della Sardegna Racing Team su Renault Clio Rs, fra gli Under 23 si è imposto Thomas Usai del Team Autoservice Sport su Kart Cross Prm by Fedeli Racing. Infine, fra le storiche, Domenico Manca della Top Drivers Team su Renault 5 GT, ha preceduto Matteo Seoni dell’Ogliastra Racing su Renault Clio e Thomas Cucca su Peugeot 106. La gara (Ente di appartenenza Automobile Club Cagliari) era valida come seconda prova del Campionato Nazionale Slalom e, come lo scorso anno, per il Trofeo d’Italia Nord (la prima delle sette prove), per la Coppa Zona 2 (Sardegna e Toscana, la prima delle cinque prove) e per il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom (coeff. 1,75, seconda delle otto prove in programma). L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Arbus, del Comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell’associazione Ogliastra Racing.

Classifica: 1. Venanzio Salvatore (Nova Proto 2000) punti 143,87; 2. Idili Roberto (Idili) 153,64; 3. Piras Paolo (Gloria B5) 154,75; 4. Esposito Giuseppe (Industrias Lahoz) 156,61; 5. Gangemi Domenico (Fiat 127) 161,58; 6. Niolu Lussorio (Fiat X1/9) 164,57; 7. Ibba Angelo (Fiat 126) 167,46; 8. Gessa Marino (Chevy coupè) 168,12; 9. Coghe Giovanni (Citroen Saxo) 168,16; 10. Pira Gianfranco (Renault 5 GT) 168,87