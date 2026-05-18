Alghero Kombat chiude alla grande, si riparte a dicembre

ALGHERO – Si è conclusa Alghero Kombat 2026 Spring Edition e con esso il progetto Alghero Kombat 2026 che ci ha accompagnato da gennaio fino al 17 Maggio. Strepitoso successo di pubblico con la Palestra Mariotti che ha dismesso per un giorno la funzione di palestra per calarsi in modalità Arena Fight per 4 ore di spettacolo puro Muay Thai e Kickboxing a contatto pieno. Kickboxing Alghero,

per l’evento in house con il maestro Pierfranco Sanna, ha calato i suoi tre assi: Luca Piras, Emanuel Spiga e Davide Demartis che ha chiuso il programma. Luca, opposto a Federico Sgrò di Kaos Kickboxing Novara, nonostante abbia disputato un buon match non è riuscito a prendere le misure all’avversario che con buona tecnica e controllo ha portato a casa il match. Buona la performance di Emanuel Spiga, spinto da un tifo sostenuto che ha trasformato il palazzetto in un’autentica bolgia e nonostante un match vivo e senza esclusione di colpi, ha portato a casa la vittoria opposto a Nocolo’ Abis di Sport Area. Ha chiuso la riunione Davide Demartis che con Andrea De Candia di Pugilistica Elite Milano hanno dato vita a un gran match, con quello che è stato il degno epilogo della serata. Il progetto Alghero Kombat 25/26 si chiude qui, appuntamento al 20 dicembre per la prima tappa della prossima stagione che si preannuncia ancora più ricca di appuntamenti e spettacolo. Il progetto Alghero Kombat fa parte della programmazione Nazionale di Federkombat Italia