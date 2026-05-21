Atterra con un chilo di cocaina, arrestato nigeriano all’Aeroporto di Alghero

ALGHERO – La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo appena sbarcato dall’aereo proveniente da Milano, per un controllo di routine, che ha dato esito negativo.

A seguito di alcune domande sulla sua permanenza in Sardegna, il cittadino africano ha mostrato nervosismo dando risposte evasive, a quel punto i finanzieri, in accordo con la Procura di Sassari, hanno accompagnato l’uomo all’ospedale per ulteriori verifiche.

Gli esami diagnostici hanno rivelato che aveva ingerito 101 ovuli, risultati poi contenere cocaina ed eroina per un totale di 1,2 chili. Il corriere è stato quindi arrestato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, condotto nel carcere di Bancali.