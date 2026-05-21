Alghero, gli ambulatori di specialistica ritornano in via degli Orti

ALGHERO – Nell’ambio del processo di graduale avvio delle Case di Comunità della Asl di Sassari, gli ambulatori di specialistica territoriale tornano in via degli Orti. La Asl di Sassari comunica alla popolazione che dalla giornata di domani gli ambulatori degli specialisti verranno trasferiti dal III piano dell’Ospedale Marino al piano terra e al primo piano della Casa di Comunità di via degli Orti, n. 93. Il trasferimento si inserisce nel processo di graduale avvio delle Case di Comunità della Asl di Sassari, che vede nel Nord ovest Sardegna l’attivazione di 3 Hub, rispettivamente a Sassari, Ozieri e Alghero, e 11 Spoke, rispettivamente al “Conti” di Sassari, a Porto Torres, Perfugas, Sorso, Castelsardo, Santa Maria Coghinas, Ploaghe, Bonorva, Ittiri, Thiesi, Bono. Una organizzazione capillare sul territorio pensata per semplificare l’accesso alle cure e rafforzare il legame tra territorio e servizi sanitari. Restano invariati i numeri telefonici di riferimento: per dubbi e informazioni è possibile contattare lo 079/9951601 oppure inviare una mail all’indirizzo distretto.alghero@aslsassari.it