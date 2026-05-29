Pietrino Fois verso “Base Popolare”. Giunta Cacciotto, rimpasto non più un tabù

ALGHERO – Anche se in apparenza tutto è cheto per non dire oltre, nella politica cittadina e, nello specifico, nell’area che ha contribuito (in maniera decisiva) a far conquistare lo scranno più alto del Comune di Alghero a Raimondo Cacciotto e far governare alla coalizione che lo ha sostenuto, qualcosa di importante sta per accadere.

Secondo voci, sempre più ricorrenti, Pietrino Fois, e non solo, starebbe per entrare a far parte di un altro soggetto politico differente. Non una realtà ex-novo, ma un contenitore già esistente che sta trovando nuova linfa a livello regionale grazie a degli importanti innesti.

Salvo sorprese, dovrebbe trattarsi di “Base Popolare”. Una sorta di “casa centrista e liberale” di carattere nazionale (tra i suoi referenti c’è Giovanni De Mita, figlio del leader della Dc) che registra già importanti innesti come l’ex-consigliere regionale Roberto Capelli e l’altro suo ex-collega, sempre proveniente (anche) dall”Udc, Giulio Steri. Con quest’ultimo che dovrebbe essere in pratica il deus ex-machina isolano di questa realtà.

Ma, come detto, non solo. Infatti questa sua “mossa” non potrà non avere riflessi anche in Consiiglio Comunale con, così si vocifera, almeno due adesioni: Alberto Bamonti e, forse, anche Gianni Martinelli. Entrambi eletti con la civica Noi Riformiamo Alghero ma, da tempo, non proprio soddisfatti dell’andamento generale.

E dunque, se ad una prima occhiata potrebbe apparire un normale riposizionamento, così non sarà. Almeno non solamente. Infatti, Pietrino Fois, oltre a vantare un curriculum politico piuttosto corposo, è colui che, insieme all’altra “gamba centrista” facente capo a Maria Grazia Salaris, ha definito l’alleanza (per alcuni esclusivamente in chiave anti-Tedde, ma questo è un altro tema) per sostenere e poi far vincere l’attuale sindaco tramite uno schema che, almeno in campagna elettorale e poco oltre, pareva dovesse essere civico e volto a superare gli “steccati” partitici, ma così non è, più.

Per questo, la scelta di Fois non potrà non avere ripercussioni anche nella compagine a sostegno di Cacciotto e in generale nella politica cittadina con i “centristi” che sono sempre più in fibrillazione in vista anche di un paventato, e non più rinviabile, “rimpasto” del governo cittadino, come anelato anche da porzioni del Partito Democratico e non solo. Situazioni che l’attuale Primo Cittadino pare comunque avere tutte sotto controllo compreso anche il fatto che tale “tagliando”, con modifiche negli assetti di governo, possa essere realizzato entro l’estate.

Nella foto l’ex-commissario della Provincia e già assessore regionale Pietrino Fois