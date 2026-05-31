Eco-Inn, ad Alghero tre giorni di incontri e confronto sulla transizione ecologica | foto e video

ALGHERO – Procede con grande interesse e partecipazione il progetto Eco-Inn, iniziativa inserita nel programma Interreg VI Italia-Francia Marittimo 2021-2027, nata con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica attraverso lo sviluppo di modelli innovativi, promuovendo pratiche di economia circolare, sostenibilità ambientale e valorizzazione delle risorse locali.

Tra i protagonisti del progetto figura anche il Parco di Porto Conte che, nella sede di Tramariglio, ha ospitato una tre giorni di incontri, presentazioni progettuali e visite ai principali attrattori dell’Ecomuseo, tra cui la Grotta Verde.

Dopo le tappe in Liguria e Corsica, Eco-Inn ha fatto tappa ad Alghero. Momento centrale del programma è stato l’incontro pubblico ospitato nella sala conferenze di Casa Gioiosa, durante il quale sono state presentate le attività in corso di realizzazione sul territorio sardo, insieme al contributo dell’Osservatorio delle Tecnologie”, strumento messo a disposizione dal partenariato di progetto a supporto delle piccole imprese.

La giornata ha rappresentato un’importante occasione di confronto e approfondimento dedicata ai temi della transizione ecologica, con la partecipazione di partner, operatori ed esperti impegnati nella promozione di modelli innovativi orientati all’economia circolare e alla valorizzazione delle risorse locali.

All’incontro sono intervenuti anche il presidente dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, e il neo direttore Giulio Plastina, che hanno sottolineato l’importanza del progetto “nell’ottica di sostenere in maniera concreta e tangibile le imprese locali, che rappresentano vere eccellenze nei rispettivi settori di appartenenza”.

Anche il presidente della Cooperativa Formazione Lavoro e Competenze, Valerio Balzini, partner del progetto, ha evidenziato l’impegno della cooperativa nel sostenere percorsi di innovazione sostenibile, cooperazione territoriale e crescita condivisa a supporto delle imprese e delle comunità locali, definendo l’iniziativa “un importante momento di dialogo e collaborazione tra istituzioni, aziende e stakeholder del territorio”.

Le attività del programma Interreg Italia-Francia proseguono dunque con l’iniziativa Eco-Inn che, oltre al percorso di sostegno e affiancamento delle nove imprese individuate — Pastificio Artigianale di Spada Antonio & Tanda Pasquale, Azienda Agricola Lotto Eleonora Giuseppina, Azienda Agrituristica Sa Mandra, Stella Maris Società Agricola, Azienda Palmavera di Fressura Giovanni Battista & C., Bombarde Farm – Azienda Agricola Canu Emilio, Obispots Società Agricola, Pastificio Artigianale Sa Domo De Gra e Blu Mare Service — si concluderà il prossimo anno con l’evento finale in programma a Genova.