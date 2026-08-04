Continuità Aerea, “Grande preoccupazione, Alghero non può essere marginalizzata”

ALGHERO – “Le notizie che in queste ore stanno circolando sulla continuità territoriale e, in particolare, sui collegamenti tra Alghero e Milano destano grande preoccupazione. Per una comunità insulare la certezza dei trasporti non è un privilegio, ma un diritto fondamentale.

Chiedo massima attenzione da parte della Regione e del Governo affinché vengano fugati al più presto tutti i dubbi sul futuro dei collegamenti da e per la Sardegna. Alghero non può permettersi di perdere competitività né di vedere ridimensionati i servizi essenziali. La continuità territoriale rappresenta uno strumento indispensabile per garantire ai cittadini la possibilità di viaggiare per motivi di lavoro, ma soprattutto per chi è costretto a spostarsi nella penisola per sottoporsi a visite specialistiche, terapie o interventi chirurgici. Spero che le istituzioni regionali e nazionali forniscano rapidamente chiarimenti e rassicurazioni, perché é necessario conoscere quali siano le reali intenzioni e quali soluzioni si intendano adottare per evitare disagi ai cittadini e alle imprese. La continuità territoriale è un diritto che va garantito a tutti”

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Base Popolare Alghero