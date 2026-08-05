“Dal Governo Meloni 8milioni alla Sardegna per banda larga e rete telematica”

ROMA – “L’approvazione da parte del CIPESS dell’incremento del Programma Operativo Complementare della Regione Sardegna, con oltre 8,5 milioni di euro di nuove risorse statali destinate allo sviluppo della Banda Ultra Larga, della rete telematica regionale e a interventi per l’occupazione rappresenta un risultato importante per l’isola. Si tratta di risorse concrete che confermano l’attenzione del Governo nei confronti della Sardegna e che sono frutto anche del costante impegno del sottosegretario Alessandro Morelli, che ringrazio per il lavoro svolto.”

Lo dichiara Alberto Di Rubba, deputato e commissario della Lega Sardegna.

“La Sardegna ha enormi potenzialità, ma per crescere ha bisogno di infrastrutture moderne, connessioni digitali efficienti e investimenti capaci di creare occupazione e trattenere i giovani sul territorio. Interventi come questo vanno nella direzione giusta perché rafforzano la competitività dell’isola, sostengono le imprese e contribuiscono a ridurre quei divari che ancora oggi penalizzano cittadini e tessuto produttivo. Come Lega continueremo a lavorare affinché la Sardegna possa contare su un’attenzione costante da parte del Governo sui grandi dossier strategici dell’isola. Continueremo a portare nelle sedi istituzionali le esigenze del territorio, trasformando le risorse in opportunità concrete per famiglie, imprese e comunità locali” – conclude Di Rubba.