Nasce l’Unione dei Comuni con anche Alghero, sede a Sassari

SASSARI – «Non far perdere al territorio, che in questi anni ha saputo lavorare all’unisono e andare oltre le appartenenze politiche per ragionare di sviluppo in termini di area vasta, la possibilità di

intercettare fondi e finanziamenti ai quali non possono ambire né i singoli Comuni né la Città

Metropolitana». Con questa dichiarazione d’intenti i sindaci della Rete metropolitana hanno deciso

di dare vita all’Unione dei Comuni del Nord Ovest Sardegna e non disperdere l’esperienza fatta

finora. La decisione, già ratificata degli organi consiliari di ciascun ente aderente, è stata

formalizzata nel corso della riunione ospitata nella sala delle adunanze di Palazzo Ducale. Erano

presenti il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, la

sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, il sindaco

di Sennori, Nicola Sassu, il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas, la sindaca di Stintino, Rita

Vallebella, e il sindaco di Valledoria, Marco Muretti.

L’Unione dei Comuni prenderà dunque il posto della Rete metropolitana, l’organismo nato nel 2021

anche per sopperire alla mancata attivazione della Città metropolitana, che è invece entrata in

funzione a pieno regime nell’autunno del 2025. Nei mesi precedenti all’avvio dell’ente che ha

sostituito la Provincia di Sassari e in quelli che sono seguiti, i sindaci hanno sempre dichiarato di

non voler negare all’area costiera le stesse possibilità di cui godono tutti gli altri Comuni del

territorio in quanto aderenti alle varie Unioni dei Comuni. Lo stesso Giuseppe Mascia, sin dal suo

discorso di insediamento come sindaco metropolitano, aveva annunciato l’intenzione di non

mandare in soffitta la Rete, ma di tenerla in vita, garantendosi la capacità di accedere a

finanziamenti ad hoc, come quelli della programmazione territoriale. «L’obiettivo è proprio di non

perdere l’occasione che ha rappresentato in questo senso la Rete metropolitana, ma evitando ogni

sovrapposizione con la Città Metropolitana, all’interno della quale lavoreremo alla programmazione

strategica di tutta l’ex Provincia insieme agli altri sindaci del territorio», spiega Mascia.

I Comuni che fanno parte dell’Unione potranno gestire insieme diverse altre funzioni, come i servizi

per i cittadini, i lavori pubblici e la promozione territoriale. L’ente avrà sede a Sassari e sarà

presieduto da uno dei sindaci, eletto dall’assemblea composta da tutti i primi cittadini delle

amministrazioni aderenti. E sarà la stessa assemblea a eleggere anche gli altri due componenti

della giunta.