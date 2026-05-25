Tangenziale avanti tutta, Circonvallazione ferma: il paradosso dei cantieri ad Alghero

ALGHERO – E’ bastata una foto accompagnata da una domanda retorica, e anche ironica, sui social a sollevare una discussione virtuale rispetto ad un tema sulla bocca di molti algheresi: finiranno prima la “tangenziale” della “circonvallazione”? A porre la questione, sulla piattaforma più “frequentata” da una buona fetta di locals, è Francesco Sasso, avvocato e presidente dell’associazione culturale e politica Iniziativa Alghero.

Se nelle assisi ufficiali e preposte il tema, come un fiume carsico, ogni tanto appare per poi riscomparire, forse anche per una resa a situazioni che paiono piuttosto assurde e perfino incomprensibili, la popolazione vorrebbe sapere com’è possibile che finisca prima un’opera, anch’essa attesa da diversi decenni, ma molto più impattante e corposa, rispetto a pochi chilometri asfalto e un paio di rotatorie.

Se i lavori della “tangenziale” sono perfino avanti rispetto al cronoprogramma (fine lavori nei primi mesi del ’28), quelli della “circonvallazione” sono evidentemente fermi. E’ sempre più difficile vedere degli opera in quello che può sembrare un “cantiere fantasma”. E inoltre, a quanto pare, per ultimare la “bretella” comunale, occorrono altri fondi, si parla addirittura di 2milioni. Cifre enorme, se si pensa a quanto è già stato speso. Senza considerare che, come palesato più volte dal Comitato dei residenti, anche a definizione del tracciato della “tangenziale” potrebbe portare diverse problematiche alla viabilità locale.

Nessuna accusa a nessuno, anticipando “borbottii” e “musi lunghi” ad una segnalazione giornalistica pura e semplice che raccoglie la testimonianza della cittadinanza e soprattutto che non può chiudere gli occhi a ciò che vede, o non vede, tutti i giorni compreso il fatto di dover transitare in una “rotatoria di cantiere”, con tutto ciò di negativo si subisce, nel principale ingresso di Alghero. La speranza, sempre ultima a morire, è che, come detto dell’Amministrazione Comunale, a breve si possa trovare una soluzione e sbloccare i lavori ultimando rotatoria del Carmine e circonvallazione. Restiamo fiduciosi.