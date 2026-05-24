“Marino, informarsi prima di allarmare”

Comprendiamo le preoccupazioni espresse in queste ore, perché la sanità riguarda direttamente la vita delle persone e il diritto alla cura della nostra comunità. Proprio per questo credo sia necessario evitare toni allarmistici e ricostruzioni che rischiano di generare solo confusione e preoccupazione nei cittadini.

Nel confronto istituzionale del Sindaco con la ASL e con l’Assessorato regionale è stato chiaramente ribadito l’obiettivo di garantire la piena operatività dell’ospedale Marino di Alghero e la sicurezza dei pazienti. All’interno dell’atto aziendale verranno adottate tutte le soluzioni organizzative necessarie per assicurare continuità ai servizi e funzionalità del presidio, mentre l’Assessorato ha già dato disponibilità ad autorizzare eventuali necessità inderogabili di personale nelle more dell’approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

In questo quadro va riconosciuto anche il grande lavoro che la Presidente della Regione Alessandra Todde sta portando avanti, insieme all’Assessorato, per affrontare una situazione sanitaria complessa ereditata dopo anni di difficoltà organizzative e carenze strutturali. Un lavoro che in questi mesi ha già prodotto risultati concreti sul fronte del riordino del sistema sanitario, della riapertura del confronto con i territori, del rafforzamento dell’organizzazione sanitaria e della gestione delle emergenze legate alla carenza di personale. Affrontare questi temi richiede equilibrio, presenza istituzionale e capacità di costruire soluzioni concrete, non slogan.

È evidente che la situazione vada seguita con grande attenzione, ma è altrettanto evidente che la politica debba fare il proprio lavoro con responsabilità: studiando gli atti, approfondendo i contenuti e confrontandosi con le istituzioni competenti. La sanità non può diventare terreno di propaganda o di terrorismo politico permanente. E forse, prima di rilasciare dichiarazioni allarmistiche, chi ricopre ruoli istituzionali dovrebbe dedicare più tempo alla lettura degli atti e meno alla ricerca di visibilità con polemiche tanto facili quanto inutili.

Il Marino rappresenta un presidio satrategico per Alghero e per tutto il territorio del Nord-Ovest Sardegna e proprio per questo occorre lavorare con equilibrio, dialogo e determinazione per garantirne il ruolo e le funzioni, nell’interesse dei cittadini, dei pazienti e degli operatori sanitari.

Roberto Ferrara