“Forza Italia e il disco rotto delle medagliette”

ALGHERO – “È quantomeno singolare, oltre che ormai simile a un disco rotto,

assistere all’ennesimo tentativo di Forza Italia di appuntarsi

medagliette, spesso immeritate, rivendicando la paternità di qualsiasi

risultato positivo per la città senza avere mai l’onestà intellettuale

di riconoscere i meriti altrui, siano essi dell’attuale

Amministrazione o delle Giunte che l’hanno preceduta in passato.

Ancora più paradossale è che queste critiche vengano rivolte al

sindaco Raimondo Cacciotto, che in più occasioni ha pubblicamente

riconosciuto il lavoro svolto dalle precedenti Amministrazioni e la

continuità dell’azione amministrativa. Un atteggiamento che testimonia

maturità politica, correttezza istituzionale e onestà intellettuale da

parte dell’attuale primo cittadino. Qualità che, evidentemente, Forza

Italia fatica a comprendere e ancora di più a praticare. Stupisce,

inoltre, che a fronte dei tanti presunti meriti continuamente

rivendicati, gli esponenti di Forza Italia non trovino mai il tempo e

il modo di riconoscere le proprie responsabilità. Evidentemente

funziona così il “metodo Tedde”: appropriarsi di ogni risultato

positivo, attribuire agli altri qualsiasi criticità e costruire la

propria azione politica sulla sistematica denigrazione del lavoro

degli amministratori che non appartengono alla propria parte politica.

È lo stesso metodo che ha contribuito a portare alla sconfitta

elettorale dell’ex sindaco e che oggi qualcuno pensa di utilizzare per

tentare una nuova scalata politica. Una strategia che, a quanto pare,

non convince neppure all’interno dello stesso partito, come dimostra

il recente abbandono della consigliera Caria, né i tanti simpatizzanti

ed elettori che negli anni hanno scelto di allontanarsi da questo modo

di intendere e praticare la politica. Del resto, se i meriti di Forza

Italia fossero stati così numerosi ed evidenti come si continua

instancabilmente a raccontare nei comunicati stampa, viene spontaneo

domandarsi perché gli elettori non li abbiano riconosciuti e abbiano

invece scelto di relegarli alla sconfitta elettorale. La verità è che

amministrare una città significa lavorare, assumersi responsabilità,

portare avanti i progetti utili indipendentemente da chi li abbia

avviati e costruirne di nuovi. Significa riconoscere il lavoro di chi

è venuto prima senza vivere nella perenne ossessione di rivendicare

paternità e distribuire colpe. Il Forte della Maddalena è oggi

restituito alla città, ospita eventi culturali di grande qualità e si

prepara a diventare uno spazio dedicato alla cultura, alla musica e

allo spettacolo. Ma non solo. Grazie al recente finanziamento

regionale ottenuto dall’Amministrazione Cacciotto, sarà presto

possibile intervenire anche su un’ulteriore porzione del Forte,

proseguendo nell’opera di recupero e valorizzazione di uno dei luoghi

più suggestivi e identitari della città e restituendo nuovo prestigio

all’intero complesso delle antiche mura. Questa è la realtà che

interessa agli algheresi. Forza Italia può continuare a collezionare

comunicati, rivendicazioni e medagliette. Noi preferiamo lavorare

perché la città cresca e perché i risultati, quelli veri, siano sotto

gli occhi di tutti”.

Partito Democratico Alghero