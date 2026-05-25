Atto intimidatorio contro la Polizia Municipale, solidarietà da Fdi

“Esprimiamo piena solidarietà all’agente della Polizia Locale colpita nei giorni scorsi da un grave episodio intimidatorio e rivolgiamo la nostra vicinanza a tutto il Corpo impegnato quotidianamente nel garantire sicurezza, ordine e rispetto delle regole nella nostra città”.
Inizia così la nota di Fratelli d’Italia Alghero, che interviene dopo quanto accaduto a un’agente della Polizia Locale in servizio.
“Chi indossa una divisa rappresenta, a qualsiasi livello, lo Stato e le istituzioni democratiche. Per questo ogni minaccia, intimidazione o atto di violenza nei confronti di un agente non colpisce soltanto la persona, ma l’intera comunità. Su questo non possono esistere silenzi.
Troppo spesso certa politica ha accettato la delegittimazione della divisa. Oggi serve anche un messaggio politico chiaro: dobbiamo difendere chi serve la comunità con spirito di servizio in modo compatto e inequivocabile”.
Fratelli d’Italia Alghero ribadisce infine la necessità di mettere in campo ulteriori iniziative per garantire maggiore tutela agli operatori della Polizia Locale e a tutte le forze impegnate nella difesa dell’ordine pubblico e della legalità.