Slalom Guspini – Arbus: “Ottima riuscita, adesso arriva il Città di Loceri”

GUSPINI – A distanza di una settimana, gli organizzatori dell’Arbus Pro Motor’s tracciano un bilancio più che positivo dell’edizione 2026 dello Slalom Guspini-Arbus. Nel fine settimana, l’associazione presieduta da Amerigo Vacca collaborerà con l’Ogliastra Racing organizzatore del 9° Slalom Città di Loceri-5° Memorial Silverio Demurtas, terzo round del Campionato Nazionale Slalom. “È stata una splendida giornata di sport, con tantissimi appassionati lungo tutto il percorso. Il bilancio è più che positivo, siamo felici di questo risultato e del grande lavoro di squadra dell’Arbus Pro Motor’s e dell’Ogliastra Racing”. Così Amerigo Vacca e Fabio Mura dell’Arbus Pro Motor’s al termine del 15° Slalom Guspini-Arbus, 4° Memorial Ignazio Pani, valido per il Campionato Nazionale Slalom, per il Trofeo d’Italia Nord, la Coppa Zona 2 e il Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom. “Il grande interesse suscitato dalla manifestazione ci ha riempito di gioia, poiché dopo tanto impegno, è stato davvero gratificante ricevere i commenti positivi da parte dei piloti – hanno continuato Amerigo Vacca e Fabio Mura – la grande affluenza di pubblico è stata la prova che questo territorio ha bisogno di eventi come questi. Siamo orgogliosi di aver portato quest’anno la manifestazione a livello nazionale, il costante lavoro dà sempre i suoi frutti. Desideriamo ringraziare gli Enti che ci hanno supportato e sostenuto: la Regione Sardegna, il Comune di Arbus, il Comune di Guspini, il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, la Coldiretti, l’ACI e tutti gli Enti fondamentali per la crescita della gara. Inoltre, un sentito grazie ai nostri sponsor, che ci hanno affiancato e hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione. Un ringraziamento speciale va agli amici dell’Ogliastra Racing, guidati da Fabrizio Seoni, che hanno collaborato con noi: abbiamo instaurato un’amicizia che va oltre il semplice spirito sportivo, creando un’armonia familiare che ci rende molto felici. Questo fine settimana, il 30 e 31 maggio, spetta a noi dell’Arbus Pro Motor’s dare un supporto all’Ogliastra Racing nell’organizzazione del 9° Slalom Città di Loceri-5° Memorial Silverio Demurtas. Un promemoria per tutti i piloti: le iscrizioni rimarranno aperte fino a mercoledì 27 maggio alle ore 12. Insieme agli amici dell’Ogliastra Racing, vi aspettiamo numerosi allo Slalom Città di Loceri”. La quindicesima edizione della Slalom Guspini-Arbus – vinta da Salvatore Venanzio su Nova Proto 2000 – è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Arbus, del Comune di Guspini e con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Coldiretti Cagliari, ACI Sport, Automobile Club Cagliari, ACI Sport Delegazione Sardegna, e con la collaborazione dell’associazione Ogliastra Racing.