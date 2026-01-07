Caso Sla, la precisazione dell’Asl di Sassari

SASSARI – “In merito alle notizie diffuse dagli organi di informazione riguardo al mancato recapito di ausili per una paziente di Alghero affetta SLA, la Asl di Sassari precisa che a seguito della richiesta pervenuta al Servizio di Protesica del Distretto di Alghero, ha immediatamente attivato tutte le procedure amministrative per il noleggio del comunicatore oculare, cosi come anche segnalato dall’Assessore regionale Desirée Manca prima delle festivita’ natalizie.

Trattandosi di apparecchiatura specifica non disponibile sulla

piattaforma SardegnaCat, si è proceduto celermente a negoziare il

noleggio del bene sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(Me.Pa) di Consip, con la determinazione del Servizio Acquisti n.1256

del 19.12.2025, verificabile sull’albo pretorio.

La consegna, come comunicato dall’Azienda ai familiari della paziente

dal distretto, avverrà il prossimo 9 gennaio.

La Asl di Sassari è sempre a disposizione dei cittadini e dei

rappresentanti del territorio per fornire informazioni corrette circa le

procedure espletate onde evitare la diffusione di notizie false e

fuorvianti la realtà”.

Asl di Sassari