“Camper e altre emergenze, basta chiacchiere e annunci: la Giunta Cacciotto porti risultati”

ALGHERO – «Sul tema della sosta camper le polemiche nate dentro la maggioranza hanno prodotto un incidente comunicativo che ha già danneggiato l’immagine turistica di Alghero, facendo passare la città come ostile verso un’intera categoria di visitatori». Così i gruppi di centrodestra intervengono presentando un ordine del giorno unitario sulla gestione del turismo itinerante.

«Il problema non sono i camperisti regolari, che rappresentano una componente importante del turismo e possono contribuire anche alla destagionalizzazione. Il problema sono il campeggio abusivo, gli scarichi illeciti, l’abbandono dei rifiuti e l’uso improprio degli spazi pubblici. Su questo bisogna intervenire concretamente, evitando di perdersi in polemiche sterili e generalizzazioni».

Per questo abbiamo presentato un Ordine del Giorno unitario per impegnare l’amministrazione Cacciotto ad affrontare subito il tema, implementando le soluzioni individuate dalle associazioni di categoria e dalla stessa Polizia Locale: taglio della TARI per le strutture turistiche che tengono aperto più a lungo, aree di sosta temporanea con servizi essenziali di carico e scarico, rafforzamento delle isole ecologiche, controlli mirati, strumenti di videosorveglianza e soprattutto un sistema di attestazione del corretto conferimento dei reflui, anche sul modello del “passaporto del camperista”.

«Alghero deve essere accogliente con chi rispetta le regole e severa con chi danneggia il territorio. È questa la differenza tra amministrare e lanciare invettive sulla stampa. Ora si discuta in aula. Vogliamo che l’Amministrazione Cacciotto si impegni a mettere in campo soluzioni reali entro i prossimi 30 giorni».

Alessandro Cocco per Fratelli d’Italia

Marco Tedde per Forza Italia

Michele Pais per la Lega

Raffaele Salvatore per l’UDC

Massimiliano Fadda per Prima Alghero

Giovanna Caria per i Riformatori Sardi