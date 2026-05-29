Ryanair, taglio tasse o niente base ad Alghero: “La Giunta Todde non sia miope”

ALGHERO – “Esprimo profonda preoccupazione per la decisione della Regione Sardegna di non cogliere l’opportunità rappresentata dal piano di espansione annunciato da Ryanair, che avrebbe potuto garantire oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi, nuove rotte internazionali, investimenti strategici e centinaia di nuovi posti di lavoro per il territorio.

In un momento storico in cui la Sardegna soffre ancora gravi limiti nei collegamenti aerei, soprattutto durante la bassa stagione, appare incomprensibile rinunciare a un progetto capace di rafforzare la competitività dell’isola, sostenere il turismo e dare nuova centralità agli aeroporti del nord Sardegna, a partire da Alghero.

La possibile apertura di una nuova base operativa avrebbe rappresentato una svolta storica per l’intero sistema aeroportuale sardo, con effetti positivi diretti sull’economia, sull’occupazione e sulla mobilità dei cittadini.

Pur comprendendo la necessità di garantire equilibrio e trasparenza nelle politiche pubbliche relative al trasporto aereo, riteniamo che la Regione avrebbe dovuto aprire immediatamente un confronto concreto e pragmatico con tutti gli operatori coinvolti, evitando atteggiamenti di chiusura che rischiano di isolare ulteriormente la Sardegna dai principali flussi turistici europei.

Le altre regioni italiane che hanno scelto di ridurre o eliminare l’addizionale municipale stanno registrando crescita del traffico, incremento dei collegamenti e nuove opportunità economiche. La Sardegna non può permettersi di restare ferma mentre altri territori investono sulla connettività e sull’attrattività internazionale.

Mi appello alla Presidente Todde di rivedere la propria posizione e di aprire con urgenza un tavolo istituzionale finalizzato a salvaguardare il futuro degli aeroporti sardi, la competitività del comparto turistico e il diritto alla mobilità dei cittadini”.

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero