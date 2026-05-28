Alghero nella morsa degli atti criminali, “Gravità eccezionale, fermare questa deriva”

Il nuovo devastante rogo che ha colpito il parcheggio e autonoleggio davanti all’aeroporto di primo mattino, distruggendo circa cinquanta autovetture, rappresenta un fatto di una gravità eccezionale che scuote profondamente tutta la comunità algherese”. Così il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde interviene dopo l’ennesimo episodio incendiario che ha interessato la città di Alghero.

“Si tratta del secondo incendio nel giro di pochi mesi nello stesso autonoleggio, dopo il rogo verificatosi nel mese di marzo, e questo elemento rende ancora più inquietante quanto accaduto – sottolinea Tedde –. Non siamo più davanti a episodi sporadici o marginali, ma a una escalation che rischia di compromettere il clima di serenità e sicurezza della nostra comunità e di colpire duramente il tessuto economico e produttivo della città”.

“Forza Italia esprime piena solidarietà e vicinanza a Stefano Ledda, l’imprenditore che gestisce l’autonoleggio, colpito da questo gravissimo attentato e a tutti i lavoratori coinvolti. Ma oggi la solidarietà non basta più. Occorre una reazione forte, immediata e determinata da parte delle istituzioni e dell’intera comunità algherese”.

Secondo l’esponente azzurro “non è più il tempo della prudenza o dei semplici richiami alla “guardia alta”. È necessario che l’amministrazione comunale chieda con forza l’intervento deciso dello Stato, attraverso un rafforzamento delle attività investigative, della presenza delle forze dell’ordine e delle misure di prevenzione e controllo sul territorio”.

“Tutte le forze politiche devono fare fronte comune contro questi fenomeni criminali – prosegue Tedde – perché Alghero non può diventare terreno fertile per intimidazioni, attentati e atti di violenza che non appartengono minimamente alla cultura mite, laboriosa e civile della nostra città”.

“Serve una risposta corale netta e autorevole – conclude Marco Tedde – capace di far comprendere senza equivoci che Alghero respinge questi metodi criminali, difende il lavoro e gli imprenditori onesti e non intende arretrare di un millimetro davanti a chi prova a seminare paura e insicurezza”.