“Stop al camping selvaggio: totem informativi, premialità e più controlli dei Vigili Urbani”

ALGHERO – “Commissioni congiunte Ambiente, Urbanistica e Turismo: confronto su camper, decoro urbano e rispetto delle regole Si è tenuto ieri l’incontro convocato dalle commissioni consiliari congiunte Ambiente, Urbanistica e Turismo, dedicato al tema della sosta dei camper, della tutela ambientale e del rispetto delle regole sul territorio cittadino. Ad aprire i lavori è stato il presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, che ha ringraziato gli ospiti presenti: il comandante del porto, il Tenente di Vascello De Luca, il presidente del Consorzio del Porto Piras, l’ufficiale della Polizia Municipale Brundu, il presidente della Federazione FAITA Federcamping Carboni e il professor Farris dell’Università di Sassari. Presenti in commissione anche l’assessora alle Attività Produttive Piras, l’assessore all’Ambiente Selva e l’assessore all’Urbanistica Corbia. Nel suo intervento, Christian Mulas ha voluto ringraziare la stampa per il lavoro svolto quotidianamente nell’informazione, esprimendo al tempo stesso solidarietà ai giornalisti per gli attacchi ricevuti da parte di alcune associazioni camperiste.

“Il confronto deve sempre restare civile e rispettoso del ruolo di tutti”, ha dichiarato Mulas, precisando inoltre che “l’incontro di oggi non è un processo contro nessuno, tantomeno contro i camperisti. Noi riconosciamo il valore del turismo camperista, lo condividiamo e sappiamo quanto possa rappresentare una risorsa per il territorio, ma allo stesso tempo chiediamo collaborazione e rispetto delle regole”.

Il presidente della Commissione Urbanistica, Piras, già assessore all’Urbanistica nella scorsa legislatura, ha illustrato in maniera dettagliata il regolamento della Polizia Municipale e il quadro normativo previsto dal Codice della Strada, soffermandosi in particolare sull’articolo 185, che equipara i camper alle autovetture per quanto riguarda transito e sosta. Diversa, invece, la questione relativa al campeggio, che non è consentito nelle aree non autorizzate.

Il comandante del porto, Tenente di Vascello De Luca, e il presidente del Consorzio del Porto hanno evidenziato che la sosta nell’area portuale è consentita esclusivamente previa autorizzazione e che frequentemente la Capitaneria di Porto interviene per sanzionare situazioni di campeggio abusivo.

Nel corso dell’incontro, Carboni, presidente di Faita Federcamping, ha sottolineato come Alghero disponga di numerosi campeggi e strutture attrezzate dotate di servizi adeguati per consentire ai camperisti di sostare e campeggiare nel rispetto delle norme.

Il professor Farris ha invece approfondito gli aspetti ambientali legati allo smaltimento illecito dei liquami, illustrando i rischi di inquinamento ambientale derivanti dagli scarichi effettuati impropriamente sulle strade o in aree non autorizzate.

La commissione si è conclusa con l’approvazione condivisa di tre proposte operative:

maggiori controlli da parte della Polizia Municipale attraverso il progetto dell’amministrazione denominato “Progetto Decoro”, anche grazie all’assunzione stagionale di nuovi agenti. Il progetto prevede controlli mirati sulla sosta e sul corretto utilizzo delle aree più sensibili della città;

l’introduzione di forme di premialità per i campeggi che resteranno aperti almeno otto mesi all’anno;

la realizzazione di un totem informativo dedicato ai camperisti, contenente indicazioni utili e informazioni importanti sulle aree consentite e sulle regole da rispettare.

I lavori si sono conclusi con l’aggiornamento della commissione al prossimo mese di settembre”.

Presidente Commissione Ambiente, Christian Mulas