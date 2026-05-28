“Opere pubbliche tutte ferme: troppe incapacità, algheresi stufi”

ALGHERO – “Cantieri infiniti, ritardi cronici, opere incompiute, disagi quotidiani e propaganda senza risultati. L’amministrazione Cacciotto certifica il fallimento nella gestione delle opere pubbliche cittadine”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, intervenendo sulla situazione della circonvallazione e della rotatoria del Carmine denunciata in queste ore da cittadini algheresi indignati e sgomenti per quella che pare una “situazione kafkiana” in cui gli algheresi sono condannati a subire questo caos senza conoscerne il motivo.

“Le immagini e le testimonianze pubblicate raccontano meglio di qualunque slogan il disastro amministrativo che si sta consumando ad Alghero. Cantieri che procedono a singhiozzo, lavori fermi per settimane, mezzi spariti, transenne abbandonate, asfalto che si sgretola dopo pochi mesi, ritardi ormai strutturali e totale assenza di informazioni ai cittadini. È l’emblema di una gestione dissennata delle opere pubbliche”.

“Questa amministrazione – proseguono gli esponenti azzurri – riesce nell’incredibile impresa di paralizzare la città pur avendo a disposizione risorse economiche, progetti e strumenti ereditati dalle precedenti amministrazioni. La rotatoria del Carmine, ad esempio, nasce da finanziamenti e progettazioni avviate nel 2010 durante la giunta Tedde. Oggi, dopo sedici anni, i cittadini assistono a un’opera che presenta già criticità e segni di deterioramento mentre la viabilità cittadina continua a soffrire condizioni indegne di una città turistica moderna”.

“Forza Italia intende anche sottolineare un elemento importante: i funzionari del settore opere pubbliche e i dipendenti comunali stanno profondendo impegno, professionalità e sacrificio in condizioni spesso complicate. Il problema non è la struttura tecnica del Comune. Il problema è politico. È l’incapacità dell’assessore e dell’amministrazione di governare i procedimenti, programmare i lavori, coordinare i cantieri, rispettare i cronoprogrammi e controllare qualità e tempi delle opere”.

“Assistiamo quotidianamente a una comunicazione ossessiva e autocelebrativa fatta di annunci, rendering, conferenze stampa, slogan e gazzosa propagandistica. Ma dietro la propaganda non c’è capacità amministrativa. Non c’è visione. Non c’è concretezza. Non c’è la minima attitudine a trasformare davvero il territorio”.

“Ogni opera pubblica ad Alghero sembra destinata a diventare un percorso a ostacoli: ritardi inspiegabili, errori marchiani, varianti continue, cantieri eterni, improvvisazione amministrativa e totale inavvedutezza nella gestione delle priorità cittadine. Nel frattempo cittadini, residenti, commercianti e operatori turistici pagano il prezzo di una macchina amministrativa lenta e confusa”.

“L’amministrazione continua a vendere come propri risultati che derivano invece da programmazioni, finanziamenti e progettazioni costruite negli anni precedenti. Ma persino ciò che trovano già impostato viene gestito male, rallentato o compromesso”.

“Alghero merita molto di più di questo clima di approssimazione permanente. Servono capacità amministrativa, serietà, programmazione e rispetto per i cittadini. Non bastano fotografie, comunicati trionfalistici e passerelle mediatiche mentre la città resta ostaggio di cantieri incompiuti e opere mal gestite”.