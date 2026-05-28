Alghero, in fiamme ancora un’altra attività: distrutto autonoleggio all’aeroporto

ALGHERO – Nuovo, ennesimo, preoccupante, incendio nella notte ad Alghero. Oramai la Riviera del Corallo è nella morsa di qualcosa che non che far molto preoccupare e che, soprattutto, non si è mai visto.

Nella notte diverse auto all’interno di un’attività di noleggio nei pressi dell’aeroporto sono andate in fiamme. Un mega rogo visibile dalle abitazioni anche più lontane dell’agro in cui insistono diverse imprese private connesse alla presenza dello scalo.

Dopo l’atto intimidatorio subito solo ieri dagli imprenditori Cassitta, oggi un altro episodio che segue, tra l’altro, quanto avvenuto sempre nei pressi dell’aeroporto con l’incendio di un altro autonoleggio. La situazione è oramai fuori controllo.