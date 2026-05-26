“Attentati ad Alghero, gli algheresi devono dire basta”

ALGHERO – “Esprimiamo la più sincera solidarietà e la piena vicinanza ai fratelli Cassitta per il gravissimo episodio che li ha colpiti nella notte con la distruzione del loro mezzo di lavoro a seguito di un incendio dalle probabili origini dolose.

Si tratta di un atto criminale intollerabile, che colpisce imprenditori e lavoratori e che non è assolutamente degno di una comunità come quella algherese, che ha sempre dimostrato grande civiltà, senso della legalità e profondo attaccamento alle regole del vivere civile.

Quanto accaduto impone una riflessione seria. Senza creare inutili allarmismi, come abbiamo già avuto modo di affermare in altre occasioni, riteniamo però indispensabile alzare la guardia. Episodi di questo genere non possono essere sottovalutati e richiedono attenzione, fermezza e una risposta corale.

È necessario che vi sia una reazione non soltanto da parte delle forze dell’ordine, alle quali va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno nelle indagini, e dell’amministrazione locale, ma da parte dell’intera comunità algherese. Alghero deve dire con chiarezza che non teme questi gesti criminali e che possiede nella propria cultura, nella propria storia e nel proprio tessuto sociale la capacità di reagire, isolare ed emarginare pochi sconsiderati che tentano di minare la serenità cittadina.

La città saprà rispondere con compattezza, legalità e spirito civile”