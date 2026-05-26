Alghero, incendiato il furgone dei titolari dell’Agua de Mar

ALGHERO – Incendiato nella notte il furgone della società Lime degli imprenditori algheresi (titolari anche dell’Agua de Mar) Marco e Claudio Cassitta. L’atto, pare di origine dolosa, ha colpito anche altri mezzi tra cui il furgone di un idraulico algherese e altre macchine di residenti della zona. Il rogo sarebbe stato appiccato intorno alle 4.00 di questa notte. I veicoli si trovavano nel parcheggio fronte campo Don Bosco, dove insiste l’attività Doppio Malto, all’ingresso di Alghero. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto

Se, come sembra, si dovesse trattare di un ennesimo atto intimidatorio (negli scorsi giorni è stata bruciata un’altra auto), non può che crescere la grande preoccupazione ad Alghero e suo territorio per un clima pesante, forse, mai visto e comunque di enorme disagio e allarme.

🎥Ecco le il video dalla pagina facebook di Algheronews⬇️

https://www.facebook.com/share/r/1Az37ev3Yt/